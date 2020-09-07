كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن شركة هواوي تستعد للإعلان عن تحديث HarmonyOS 2.0 في حدث الشركة المقرر عقده في 10 من سبتمبر، كما تستعد الشركة لإطلاق أول هاتف بنظام تشغيل HarmonyOS في 2021.
أعلنت العملاق الصيني هواوي للمرة الأولى عن نظام تشغيل HarmonyOS خلال العام الماضي، واليوم تأتي أحدث التفاصيل عبر الرئيس التنفيذي للشركة Richard Yu، الذي أشار في تصريحات مؤخراً إلى خطط الشركة للتوسع بنظام الشتغيل في إصدارات الشركة من الهواتف الذكية.
ومن المقرر وفقاً لتصريحات الرئيس التنفيذي للشركة Richard Yu أن يكشف النقاب عن أول هاتف بنظام تشغيل HarmonyOS في بداية عام 2021.
أيضاً من المقرر أن يصل إصدار هواوي الأول من الهواتف الذكية المميزة بنظام تشغيل HarmonyOS، مع بعض الأجهزة الجديدة المميزة بنظام التشغيل والتي تشمل أجهزة الحاسب، والأجهزة اللوحية، إلى جانب بعض الأجهزة والساعات الذكية أيضاً.
يذكر أن بعض التوقعات تشير إلى أن هواوي في طريقها للإعلان عن أول ساعة ذكية بنظام HarmonyOS قبل نهاية العام الجاري، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول خطط العملاق الصيني المستقبلية في مؤتمرها المرتقب خلال أيام.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق هاتفها الأول بنظام تشغيل HarmonyOS في 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.