شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه إيقاف مايكروسوفت لدعم فلاش بحلول 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوف أنها ستنهى دعم الفلاش فى متصفحاتها للويب بحلول شهر يناير 2021، مؤكدة إعلانًا منسقًا تم إصداره مع أبل وأدوبى وفيس بوك وجوجل وموزيلا فى شهر يوليو 2017، حيث من المنتظر أن يتم تعطيل الفلاش افتراضيًا فى متصفح إيدج اعتبارًا من شهر ديسمبر 2020، وسيتم حظر إصدارات فلاش التى تم إصدارها قبل شهر يونيو 2020 تمامًا.

إيقاف فلاش

فيما لم يحصل الأشخاص الذين يستخدمون الإصدار السابق من كروميوم من إيدج أو Internet Explorer 11 أيضًا على تحديثات أمان فلاش من مايكروسوفت، سيكون لدى المستخدمين حق الوصول إلى أداة تزيل فلاش باعتبارها إحدى مكونات ويندوز، حيث ستكون هذه الأداة متاحة هذا الخريف، وستظهر فى تحديث ويندوز فى أوائل عام 2020، وسيكون تحديثًا موصى به بعد بضعة أشهر، حيث قالت مايكروسوفت أن هذا سيكون تحديثًا دائمًا لنظام ويندوز، ولن يكون هناك أى تراجع.

كذلك من المنتظر أن تزيل مايكروسوفت الموارد القابلة للتنزيل المتعلقة بفلاش من جميع منصات التنزيل الخاصة بها بمجرد وصول فلاش إلى نهاية دعمه، وبداية من صيف 2021، ستزيل مايكروسوفت أطر عمل المطور المتعلقة ببرنامج فلاش وسياسات المجموعة وواجهات المستخدم من متصفح إيدج القديم وانترنت اكسبلورر 11 من خلال التحديثات التراكمية عبر إصدارات ويندوز المتعددة.

وأوضحت شركة أدوبى أنها ستطلب من الأشخاص إلغاء تثبيت فلاش قبل حدوث هذا التغيير، وقالت الشركة: إنها لن تحدّث مشغل الفلاش وتوزعه بعد 31 ديسمبر 2020، وقد تم اتخاذ القرار بسبب تناقص عدد الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمون مشغل الفلاش، وبسبب التقنية المفتوحة الأكثر أمانًا، مثل "HTML5" وغيرها.