شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل قد تكشف غدا عن Apple Watch 6 و iPad Air 4.. اعرف أهم المزايا والمواصفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تكون اللحظة التي ينتظرها عشاق أبل أخيرًا هنا، مع شائعات عن إطلاق جهازين غدًا، حيث تشير الشائعات الجديدة إلى أن عملاق التكنولوجيا قد يكشف عن Apple Watch 6 و iPad Air 4 غدًا، إذ تأتي الشائعات من LeaksApplePro ، الذى يدعى أنه سيتم الإعلان عن الأجهزة الجديدة في الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش (5:00 مساء بتوقيت القاهرة) غدًا.

وفي هذه الأثناء، يدعي المسرب الشهير جون بروسر، أن شركة آبل ستكشف النقاب عن المنتجات غدًا، ولكن في وقت مبكر قليلاً في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش أي 3:00 مساء بتوقيت القاهرة، حيث قام بالتغريد :"من المقرر حاليًا إصدار بيان صحفي من أبل ليوم الثلاثاء (8 سبتمبر) في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة - ومع ذلك ، يجب أن أشير إلى أنه لم يتم قفله حتى يتم إطلاع الصحافة ."

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وأضاف بروسر أنه سوف يغرد صباح الغد إذا كان من المرجح أن يتغير وقت الإطلاق، وفي حين أن العديد من معجبي أبل سترفع آمالهم بشأن إطلاق أيفون محتمل غدًا، للأسف هذا غير مرجح، حيث سبق وأن أكدت شركة آبل أن أيفون الجديد سيتأخر مقارنة بالسنوات السابقة.

ويدعي بروسر أيضًا أن حدث iPhone 12 من المقرر أن يكون في الأسبوع الذي يبدأ في 12 أكتوبر ، لذلك سيتعين عليك الانتظار لبضعة أسابيع حتى الآن!، وتأتي هذه الشائعات بعد فترة وجيزة من تقرير صادر عن بلومبرج زعم فيه أن شركة آبل تستعد لإطلاق أربعة طرز جديدة من أيفون ، بالإضافة إلى ساعتي Apple و iPad Air.

ويستشهد التقرير "بالأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم" ، ويدعي أن الكشف الكبير قد يكون في أكتوبر، وكتبت بلومبرج: "من بين التحديث الشامل للمنتج في الخريف، تستعد أبل أيضًا لجهاز iPad Air الجديد بشاشة تشبه iPad Pro من الحافة إلى الحافة، وإصدارين جديدين من Apple Watch وأول سماعات فوق الأذن خارج علامة Beats التجارية، ومكبر صوت HomePod أصغر في العمل أيضًا "، وفقًا للتقرير، تقوم شركة أبل بإعداد مكونات لما يصل إلى 75 مليون جهاز أيفون جديد.