طريقة تحميل كورسات ليندا Lynda مترجمة

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يعتبر موقع ليندا واحد من أهم مواقع تحميل الكورسات على الإطلاق على الإنترنت وهو يقدم مجموعة كبيرة للغاية من الكورسات المفيدة في مختلف المجالات التي يمكنك ان تحلم بها بدايةً من المجالات المتعلقة بعلوم الحاسب الآلي وإنتهاءً بالعلوم الطبيعية المختلفة والمتنوعة.

ولكننا كمستخدمين عرب دئماً ما نواجه مشكلة مع مواقع تحميل الكورسات بشكل عام وهي ان غالبية هذه الكورسات لا تكون مترجمة ولا يوجد حتى نص يظهر على الشاشة ليخبرنا مالذي يقال في هذا الكورس ؟

حسناً عزيزي القارئ اليوم سنقدم لك طريقة تحميل كورسات ليندا مترجمة باللغة الإنجليزية وبطريقة سهلة للغاية.

تحميل كورسات ليندا مترجمة :

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في البداية يجب ان نتفق ان تعلم اللغة الإنجليزية هو المفتاح الرئيسي لهذا الكورس وغيره من الكورسات المختلفة التي يمكنك أخذها من ليندا او غيرها، وعلى الرغم من أن هذه الطريقة تتيح لك تحميل الترجمة باللغة الانجليزية إلا أنها في الواقع تظهر لك جميع اللغات المتوفرة لها الترجمة وننتظر من المترجمين العرب أن يقوموا بترجمة هذه الكورسات بالطبع.

أما عن فائدة تحميل الكورسات باللغة الإنجليزية فإنه وفي الواقع عملية تحميل الترجمة الانجليزية ستهسل عليك كثيراً تعلم أمرين هامين : الأول وهو تعلم واتقان الانجليزية فعندما ترى الكلمة مكتوبة وتسمعها في نفس الوقت فإنك ستربط اللفظ بالكتابة ويمكنك البحث عن المعنى ان لم تكن تعرفه سابقاً.

والنقطة الثانية أنك ستحصل على المعلومة كما قالها المدرب وليس كما فهمها المترجم وهنا فارق كبير جداً خاصةً في ترجمة ونقل المحتوى العلمي والتدريبي تحديداً.

أما عن طريقة تحميل الترجمة فهي سهلة وبسيطة للغاية وكل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية :

توجه إلى موقع lynda ثم قم باختيار الكورس الذي ترغب في تحميل ترجمته .

عندما تختار الكورس الذي ترغب فيه كل ما عليك فعله هو الضغط عليه بزر الفأرة الأيمن ثم اختيار نسخ العنوان او Copy link address

توجه الآن إلى موقع lyndasubs من خلال هذا الرابط هنا .

من خلال هذا الرابط هنا . قم الآن بوضع رابط الكورس الذي ترغب فيه داخل مربع البحث لتجد أن ملف الترجمة ظهر لك .

قم بتحميله ومبارك عليك قد حصلت على الترجمة بصيغة txt

الآن كل ما عليك فعله هو مطابقة ملفات الترجمة هذه بملفات الفيديو او الكورس الخاص بك .

كما قلنا الطريقة سهلة للغاية كما أن موقع ليندا مؤخراً بعد انضمامه لموقع Linkdin قد اضاف خاصية الترجمة داخل كورساته مباشرةً لذا لن تحتاج إلى تحميل كورسات ليندا مترجمة مرة أخرى .

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