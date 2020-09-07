أمازون تحظر المبيعات الأجنبية للبذور في الولايات المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 12 دقيقة

حظرت شركة أمازون المبيعات الأجنبية للبذور في الولايات المتحدة بعد إرسال شحنات غامضة غير مرغوب فيها إلى الأمريكيين يحمل معظمها ملصقات بريدية من الصين، بحسب ما افادت أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”

وتحظر سياسة عملاقة البيع بالتجزئة بشأن المنتجات النباتية والبذور، والتي تم تحديثها في 2 ايلول، المبيعات الأجنبية للبذور المستوردة من خارج الولايات المتحدة أو التي يبيعها غير المقيمين في الولايات المتحدة.

وتمتد السياسة الجديدة إلى كل من النباتات والمنتجات النباتية، وقالت أمازون في بيان: نسمح من الآن فصاعدًا للبائعين المقيمين في الولايات المتحدة فقط ببيع البذور.

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ويمكن للشركة اتخاذ إجراءات ضد حسابات البائعين الذين لا يلتزمون بسياساتها، ويشمل ذلك عمليات الإلغاء أو تعليق المدفوعات أو مصادرتها أو منعهم من البيع على الموقع، وليس من الواضح هل حظر المبيعات الأجنبية للبذور سيمتد إلى بلدان أخرى.

وتأتي سياسة أمازون الجديدة بعد أن أصدرت وزارة الزراعة الأمريكية تحذيرات لجميع الولايات الخمسين في شهر يوليو، بعد إرسال شحنات غامضة من البذور الأجنبية إلى الأسر في الولايات المتحدة مع علامات بريدية من الصين.

وتم تسمية بعض العبوات بشكل خطأ، مع تحديد أنها تحتوي على مجوهرات أو خرز، وذلك بالرغم من احتوائها فقط على عبوة بلاستيكية شفافة من البذور.

وشركة أمازون هي موقع للتجارة الالكترونية تأسس في 5 تموز 1994، من قبل جيف بيزوس ويقع مقره في سياتل واشنطن، وهو أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم من حيث إجمالي المبيعات والقيمة السوقية.