سامسونغ تبرم صفقة بـ6.6 مليار دولار لتوفير اتصالات “5G”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - كشقت شركة سامسونغ الكورية للإلكترونيات ، عن إبرامها اتفاقية مع شركة ” فيرايزون” الأمريكية للاتصالات ، لتوفير حلول اتصالات لاسلكية من الجيل الخامس “5G” .

وقالت وكالة “بلومبرج” إن سامسونج فازت بطلب شراء بقيمة 7.9 تريليون وون (6.6 مليار دولار) لتوفير شبكة اتصالات لاسلكية لشركة “فيرايزون” في الولايات المتحدة، وهو فوز كبير لأعمال عملاقة للإلكترونيات في قطاع معدات الربط الشبكي.

وأشارت إلى أن الشركة انتهت من العقد يوم الجمعة، وهو يسري خلال الفترة من 30 يونيو/حزيران الماضي وحتى ديسمبر/كانون الأول 2025، كما جاء في ملف التسجيل القانوني.

تمثل هذه الصفقة أحد أكبر عقود الجيل الخامس لشركة سامسونج، منذ أن قررت أكبر شركة كورية منذ سنوات الاستثمار في الشبكات والتنافس مع لاعبين عالميين مثل “نوكيا” وإريكسون” في توفير معدات الاتصالات.

ويتوقع أن تسهم الصفقة في رفع حصة سامسونج في سوق صناعة الاتصالات اللاسلكية، في وقت تعاني فيه شركة “هواوي” الرائدة في المجال من جراء العقوبات الأمريكية وجهود واشنطن لإقناع الحلفاء في جميع أنحاء العالم بإغلاق الشركة الصينية.

وحظرت إدارة ترامب شركة هواوي من شبكات تقنيات الجيل الخامس (5 جي) اللاسلكية في الولايات المتحدة وضغطت على حلفائها للقيام بالمثل.

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وتحت ذريعة حماية الأمن، أعلنت المملكة المتحدة منتصف يوليو/تموز الماضي حظر أي معدات لشركة هواوي في إطار تطوير شبكة الجيل الخامس على أراضيها.

وقالت شركة سامسونج في بيان عبر البريد الإلكتروني: “مع هذا العقد الاستراتيجي الأخير طويل الأجل، سنواصل دفع حدود ابتكار الجيل الخامس لتعزيز تجارب الأجهزة المحمولة لعملاء فيرايزون”.

وتسعى سامسونج، أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة والأجهزة الإلكترونية في العالم، إلى زيادة حصتها في سوق معدات الجيل الخامس والاستثمار في شبكات الهاتف المحمول من الجيل السادس.

لكن الشركة لم تفصح عن مزيد من التفاصيل حول صفقة “فيرايزون” التي تستعد لإطلاق شبكات الجيل الخامس بعد أن ظهرت بين الفائزين الكبار في مزاد أمريكي حديث للموجات الهوائية.

وهواوي هي أكثر الشركات الصينية التي توضح التهديد التجاري الصيني للولايات المتحدة، بعد أن تفوقت على شركة أبل في شحنات الهواتف الذكية، في حين تجاوزت مبيعاتها ما تحققه شركة “بوينج” الأمريكية العملاقة للطائرات، كما تمضي هواوي بسرعة في تطوير تقنيات شبكات الجيل الخامس في الاتصالات.

وفي منتصف مايو/أيار الماضي، مدد ترامب لمدة عام آخر الأمر التنفيذي الذي وُقِّع في شهر مايو/أيار 2019، وبه مُنعت الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة هواوي الصينية.