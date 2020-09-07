تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Poco X3 NFC برقاقة معالج Snapdragon 732G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Poco رسمياً اليوم عن هاتف Poco X3 NFC الذي ينطلق برقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 732G، وكاميرة رباعية، ودعم معدل تحديث 120Hz، وبطارية بقدرة 5160 mAh.

يتميز هاتف Poco X3 NFC بشاشة LCD بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض Full HD PLus، مع أبعاد 20:9، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس 240Hz لدعم المستخدم بإستجابة سريعة في الألعاب، كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 20 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2.

ويدعم هاتف Poco X3 NFC رقاقة معالج Snapdragon 732G التي تنطلق للمرة الأولى في هذا الإصدار، حيث تؤكد كوالكوم على أن الرقاقة هي أفضل إصدار في سلسلة معالجات Snapdragon 700 بتقنية 4G.

كما تضم إعدادات كاميرة هاتف Poco X3 NFC الرباعية مستشعر Sony IMX682 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.73، مع عدسات 6P، ومستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة FoV، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 لدعم عمق التصوير وصور portrait.

أيضاً تقدم Poco هاتف Poco X3 NFC بترقية في تقنية الذكاء الإصطناعي مع ميزة Skyscaping 3.0، ونمط تصوير ليلي، ونمط تصوير ثابت للفيديو ShootSteady.

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كما يدعم هاتف Poco X3 NFC بطارية بقدرة 5160 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W والذي يأتي في محتوى الصندوق، كما يضم الهاتف منفذ USB-C، ومدخل 3.5مم للسماعات، ويضم أيضاً اثنان من المكبرات الصوتية ستريو لتجربة إستماع مميزة.

ويدعم هاتف Poco X3 NFC الإتصال بشبكات Wi-Fi a/b/g/n/ac، والبلوتوث 5.1، ويضم فتحة لاثنان من شرائح SIM، أو بطاقة micro SD حتى سعة 256 جيجا بايت.

ويدعم الهاتف معايير IP53 لمقاومة الماء والغبار، وطبقة زجاج من Gorilla Glass 5 للحماية، وطبقة من البولي كربونات في الجهة الخلفية، أيضاً يضم هاتف Poco X3 NFC نظام تبريد سائل LiquidCool 1.0 Plus، مع أنابيب حرارية نحاسية، وصفائح من الجرافيت لدعم تبريد الهاتف وتشتيت الحرارة بكفاءة أعلى.

كما يضم هاتف Poco X3 NFC مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي مدمج في زر التشغيل، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بنموذجين حيث يتميز النموذج الأول بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، ونموذج بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، وألوان الرمادي والأزرق.

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