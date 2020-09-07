تكنولوجيا: مقطع فيديو تشويقي من هواوي لسماعتها اللاسلكية القادمة FreeBuds Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة هواوي مقطع فيديو تشويقي تؤكد من خلاله على خططها للإعلان الرسمي عن سماعة FreeBuds Pro في الحدث المقرر عقده في 10 من سبتمبر الجاري.

ينطلق خلال أيام حدث جديد لشركة هواوي تكشف فيه النقاب عن إصدارات الشركة الجديدة من أجهزة الحاسب والساعات، وأيضاً سماعة FreeBuds Pro اللاسلكية التي شغلت بعض التسريبات مؤخراً.

ويؤكد مقطع الفيديو التشويقي على أن إصدار هواوي المرتقب من السماعات اللاسلكية هو إصدار Pro، كما كشف مقطع الفيديو عن دعم السماعة اللاسلكية لميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

ولقد كشفت تسريبات سابقة عن تصميم سماعة FreeBuds Pro اللاسلكية الذي يحاكي لغة تصميم سماعة ابل AirPods Pro، كما تقدم هواوي إصدارها الجديد من السماعات بألوان الأبيض والأسود، وأيضاً الفضي، كما يدعم السماعة رقاقة معالج Kirin A1، وتقنية البلوتوث 5.2.

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أيضاً تضم سماعة FreeBuds Pro بطارية بقدرة 52.5 mAh، والتي تدعم عمر شحن 3.5 ساعة، إلا أن التسريبات لم توضح قدرة البطارية في حافظة السماعة اللاسلكية، لذا نترقب حدث هواوي الرسمي لتوضح العملاق الصيني تفاصيل أكثر حول مواصفات وسعر هذا الإصدار وموعد توفره في الأسواق.

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