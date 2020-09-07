شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق 12 قمرا صناعيا لـ "انترنت الأشياء" فى عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر من شركة الصين لعلوم وصناعة الفضاء (كاسيك) إن الصين ستشهد عمليات مكثفة لإطلاق الأقمار الصناعية لشبكة انترنت الأشياء في الفضاء عام 2021، حيث من المخطط أن تطلق شركة كاسيك 12 قمرا صناعيا لمشروع شينجيون، أول كوكبة من الأقمار الصناعية لإنترنت الأشياء ضيق النطاق فى المدار الأرضى المنخفض للصين، وتديرها شركة شينجيون للأقمار الصناعية التابعة لها.



قمر صناعى

وتخطط الشركة لإرسال ما مجموعه 80 قمرا صناعيا إلى الفضاء لإكمال الشبكة ثلاثية المراحل بحلول عام 2023، واكتملت المرحلة الأولى من المشروع بعد أن دخل قمرين صناعيين شينغيون-2 01 و 02 إلى مدارهما في مايو من هذا العام، حيث يستخدم القمران الصناعيان وصلات الليزر بين الأقمار الصناعية، الأمر الذى يمكنهما من الاتصال عبر مسافات طويلة ومن ثم ترقية أداء خدمات الاتصالات فى الوقت الحقيقى.

وقالت كاسيك إن المرحلة الثانية ستشهد إطلاق 12 قمراً صناعياً العام المقبل، ما يزيد من تحسين قدرة الخدمة العالمية للمشروع.

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وسيكون لإنترنت الأشياء القائم على الفضاء تغطية واسعة، ويسمح بالاتصال السهل في جميع الظروف الجوية والمجالات المتعددة. ووفقًا للمهندسين، من المتوقع أن يحل مشروع شينغيون النقاط العمياء لاتصالات شركات إنترنت الأشياء الناتجة عن التغطية الضعيفة لشبكات الاتصالات اللاسلكية الخلوية.