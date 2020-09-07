شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة فريدة يقتبسها هاتف آيفون 12 برو من جهاز iPad Pro.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث لشركة Fast Company أن أبل من المتوقع أن تدعم هاتفها الجديد iPhone 12 Pro بنفس عدسة الكاميرا ذات عمق LiDAR الموجودة فى iPad Pro لهذا العام، حيث يستشهد التقرير بأشخاص لديهم معرفة بخطط الشركة، كما تسعى شركة التكنولوجيا العملاقة التى تتخذ من كوبرتينو مقراً لها لاستخدام تقنية Sony على وجه التحديد فى هاتفى iPhone 12 Pro / Pro Max.

ويقول التقرير: "يستخدم نظام الليدار من سونى، نبضات من الضوء لقياس مسافات الأشياء بدقة من عدسة الكاميرا"، وبمساعدة عدسة LiDAR، تأمل أبل فى الحصول على تركيز تلقائى أكثر دقة وتمييز أوضح بين الخلفية والمقدمة، مما سيساعد فى الحصول على لقطات وضع عمودى محسنة.

ومن المفترض أيضًا أن تساعد كاميرا العمق تطبيقات الواقع المعزز على وضع "الأشياء الرقمية فى بيئات حقيقية بشكل أكثر واقعية"، كما يقول التقرير، وقد قدمت أبل هذه التقنية إلى iPad Pro 2020 الذى تم إطلاقه فى أبريل من هذا العام.

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ومن المتوقع أن تطلق أبل أربعة أجهزة أيفون جديدة ضمن سلسلة iPhone 12 فى أكتوبر، ووفقًا للتقارير السابقة، سيوفر iPhone 12 Pro معدل تحديث لشاشة ProMotion تبلغ 120 هرتز، وتقريب الكاميرا الخلفية 3x ومعرف الوجه المحسن.

ويدعى التقرير أيضًا أن طراز iPhone 12 Pro سيأتى بحجمين للشاشة: 6.1 بوصة و 6.7 بوصة. من المتوقع أن يقدم كلاهما معدل تحديث يبلغ 120 هرتز كما هو موضح فى Pad Pro. يدعى التقرير أن الشاشة ستكون قادرة على التحول ديناميكيًا من أجل توفير البطارية وفقًا للمتطلبات، ولدعم كل هذا استهلاك الطاقة، من المتوقع أيضًا أن يحتوى iPhone 12 Pro على بطارية كبيرة تبلغ 4400 مللى أمبير فى الساعة.

كما يدعى تقرير سابق صادر عن Bloomberg أن أبل تستعد لإعادة تصميم طرازات أيفون الرائدة "كجزء من تحديث رئيسى فى الخريف"، إذ قال التقرير: "تدرس أبل إزالة الفتحة الموجودة فى الجزء العلوى من الشاشة لكاميرا الصور الشخصية ومستشعرات Face ID فى التصميمات المستقبلية، ومن المحتمل أن تقلل هذا الحجم من خلال طرز هذا العام".