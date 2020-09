شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس تويتر ينتقد مبدأ العمل يوميا 20 ساعة لتحقيق النجاح ويصفه بالمرهق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الرئيس التنفيذى لشركة تويتر، جاك دورسى، أنه يرى أن العمل 20 ساعة فى اليوم والنوم لأربع ساعات فقط دون أى عطلة فكرة قديمة، وهو روتين العمل اليومى الذى يؤمن به الرئيس التنفيذى لشركة تسلا "إيلون ماسك"، المعروف عنه أنه يعمل حتى 120 ساعة فى الأسبوع، حيث يجد دورسى أن هذا المبدأ غير فعال.

وقد قال دورسى فى حلقة حديثة من The Boardroom: Out of Office Podcast "... النجاح يعنى أننى أعمل 20 ساعة فى اليوم وأنام أربع ساعات - لأن هذا ما قرأته أن Elon Musk يفعل ... هذا هراء، وفقًا لتقرير CNBC.

ووفقًا لدورسى، فإن العمل لمدة 20 ساعة يوميًا يؤدى إلى الإرهاق، وقال فى البودكاست: "أفضل التحسين لجعل كل ساعة ذات مغزى - أو كل دقيقة ذات مغزى - بدلاً من زيادة عدد الساعات أو الدقائق التى أعمل فيها على شيء ما"، فيما يمارس دورسى تأمل vipassana فى العمل لمساعدته على الإنجاز طوال اليوم.

ويبدأ دورسى يومه بتناول القهوة، ثم يمشى لمدة تزيد قليلاً عن ساعة إلى مكان عمله، وأثناء المشى إلى مكتبه، يستمع إلى البودكاست لتعلم شيء جديد، وقال دورسي: "أهم شيء فى ذلك الصباح هو ممارسة التأمل، مما يعنى أننى هدأت رأسى، وقمت ببعض التمارين البدنية، تعلمت فى فترة قصيرة وفاعلية مدتها ثلاث ساعات قبل بدء اجتماعي".

وتتمثل إستراتيجية دورسى لتحقيق أقصى استفادة من اليوم فى إبعاد جميع عوامل التشتيت لإنجاز المزيد من العمل فى وقت أقل، حيث قال: "أنا فقط أنجز الكثير والوقت يتباطأ حقًا، لذا تبدو الساعة وكأنها ثلاث ساعات".

ويعد دورسى أيضًا المؤسس المشارك والرئيس التنفيذى لشركة Square، حيث يعمل فى تويتر فى الصباح ويقضى الجزء الأخير من اليوم فى إدارة Square، وبعد العمل، يعود إلى المنزل ويطبخ العشاء الخاص به.