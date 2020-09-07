شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Epic Games تطالب بتعويض مادى للانتقام من أبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت Epic Games إنها طلبت من المحكمة وقف ما رأت أنه انتقام من شركة أبل ضدها، بعد أن أنهت حساب Epic Games فى متجر التطبيقات الخاص بأجهزتها، وقد تقدمت Epic Games بطلب قضائى أولى من شأنه إعادة لعبتها Fortnite إلى متجر التطبيقات واستعادة حساب المطور الخاص بها، وتم الإيداع فى محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا.

وجادلت Epic Games بأنها من المحتمل أن تعانى من ضرر لا يمكن إصلاحه حال عدم وجود أمر قضائى أولى وأن ميزان الأضرار يؤثر عليها بشدة، ووصفت ما فعلته أبل بمحاولة للحفاظ على احتكارها من خلال "حظر صريح لأى دخول تنافسى".

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وفى أواخر الأسبوع الماضى أنهت شركة أبل حساب Epic Games على متجر التطبيقات الخاص بها وسط معركة قانونية حول إرشادات الدفع داخل التطبيق واتهامات بأنها تشكل احتكارًا، وقالت أبل الأسبوع الماضى إن تحركها لن يؤثر على Unreal Engine من Epic Games، وهى أداة برمجية يعتمد عليها المئات من صانعى التطبيقات الآخرين.

لكن هذه الخطوة تعنى أن مستخدمى آيفون لن يتمكنوا من تنزيل "Fortnite" أو ألعاب Epic الأخرى من خلال أبل App Store، ووقالت Epic Games في بيان يوم الجمعة: "كان هذا تحذيرًا واضحًا لأى مطور آخر يجرؤ على تحدى احتكارات أبل: اتبع قواعدنا أو سنقطعك عن مليار مستهلك iOS - تحدونا وسندمر عملك".

وقد سحبت شركة أبل حساب Epic Games بعد طرحها ميزة للسماح لمستخدمى آيفون بإجراء عمليات شراء داخل التطبيق مباشرةً، بدلاً من استخدام نظام الشراء داخل التطبيق من أبل، والذى يفرض عمولات بنسبة 30%، وقالت شركة أبل إنها ستسمح لـ"Fortnite" بالعودة إلى المتجر إذا قامت Epic بإزالة ميزة الدفع المباشر، لكن Epic رفضت القيام بذلك ، قائلة إن الامتثال لطلب أبل سيكون بمثابة تواطؤ مع أبل للحفاظ على احتكارها للمدفوعات داخل التطبيق على iOS".