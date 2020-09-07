تطوير بطاريات غير قابلة للاشتعال أو الانفجار

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آخر تحديث: 7 - سبتمبر - 2020 1:37 مساءً
تطوير بطاريات غير قابلة للانفجار
لتلافي الأخطار الناتجة عن انفجار البطاريات ، أعلن فريق من الباحثين من مركز أبحاث تخزين الطاقة في كوريا الجنوبية عن تطوير جيلا جديدا من البطاريات المزودة بأقطاب كهربائية مصنوعة من الزنك، وتتميز بأنها غير قابلة للاشتعال أو الانفجار.
وأكد الباحثون أن البطاريات الجديدة آمنة بحيث يمكن أن يتحمل جسم الإنسان وجودها عليه، ويمكن تصنيعها على شكل ألياف مرنة، وبالتالي يمكن استخدامها في المستقبل لتغذية الأجهزة الإلكترونية التي يرتديها الإنسان بالطاقة.
وتزايد الطلب على البطاريات الآمنة في الفترة الأخيرة لاسيما في ظل حوادث انفجار أو اشتعال بطاريات داخل أجهزة إلكترونية مما تسبب في إلحاق أضرار أو إصابات بالمستخدمين.
وتعود تلك الحوادث إلى استخدام بطاريات لها أقطاب كهربائية قابلة للاشتعال، ولكن البطاريات التي تعمل بأقطاب الزنك تستخدم محاليل استقطاب كهربائي ذات أساس مائي.
وأفاد الموقع الإلكتروني “فيز دوت أورج” بأن البطاريات الجديدة تحتفظ بكفاءتها بشكل شبه كامل بعد ألف دورة شحن على الأقل، ويرجع الفضل في ذلك إلى تصميمها واستقرار مكوناتها من الناحية الكهروكيميائية.
ونقل “فيز دوت أورج” عن الباحث جونك كي لي رئيس فريق الدراسة بالمركز قوله إن “البطاريات عالية الكفاءة التي تم تطويرها في إطار هذه الدراسة ليس لها أي مخاطر على عكس بطاريات الليثيوم، ومن الممكن توظيفها في كثير من تطبيقات الحياة اليومية”.
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