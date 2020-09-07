تكنولوجيا: هواوي تتوقع إنخفاض أوامر الشحن لسلسلة Mate 40 بنسبة 30%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الصيني هواوي للإعلان قريباً عن سلسلة هوانف Mate 40، ولقد كشفت أحدث التقارير اليوم عن توقعات هواوي لإنخفاض طلبات الشحن لسلسلة Mate 40 بنسبة 30% عن إصدارات العام الماضي.

أطلقت شركة هواوي سلسلة Mate خلال السنوات الماضية في الربع الثالث من كل عام، وهو الموعد المتوقع للإعلان عن سلسلة Mate 40 أيضاً هذا العام.

ولقد جاء تقرير جديد من تايوان ليؤكد على أن هواوي قامت بخفض طلبات التوريد للشركات المصنعة لتكوينات هواتف Mate 40 بنسبة 30٪، وهو ما يؤكد على أن هواوي تتوقع تراجع طلبات الشحن للإصدارات القادمة.

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من جانب أخر لم تكشف العملاق الصيني هواوي حتى الآن عن إصدارها الجديد من رقاقات معالج Kirin، حيث أشارت التوقعات السابقة إلى أن الشركة ستقدم الرقاقة الجديدة في فعاليات IFA كما في السنوات السابقة.

أيضاً أصدرت هواوي بيان على صفحتها مؤخراً تؤكد من خلاله على خطط الشركة للإستمرار في المنافسة في الأسواق الأوروبية خلال الفترة القادمة.

يذكر أن القيود الأمريكية والحظر الذي إمتد لشركة TSMC المصنعة لتكوينات شرائح Kirin أدى إلى تغيير خطط هواوي هذا العام، وهو ما أدى أيضاً إلى تصاعد مخاوف شركة كوالكوم من إتجاه شركة هواوي لموردين جدد للشرائح مما سيؤثر بشكل واضح على حصة كوالكوم السوقية لاحقاً.

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