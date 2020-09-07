تكنولوجيا: هاتف MI 10 ULTRA يدعم التحكم في السيارات عن بعد عبر شبكات 5G SA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة شاومي إعلان تشويقي تؤكد من خلاله على تنظيم سباق إفتراضي للسيارات فريد من نوعه، حيث من المقرر أن يتم التحكم في السيارات بهاتف MI 10 ULTRA عن بعد وعبر شبكات 5G SA.

كانت شركة شاومي قد قدمت هاتف Mi 10 في الذكرى السنوية العاشرة للشركة، ومن ثم بدأت الإعلانات التشويقية تكشف عن إصدار أعلى بعنوان MI 10 ULTRA، واليوم ينطلق سباق سيارات إفتراضي يمكن فيه التحكم في السيارات من آلاف الأميال عبر هاتف Mi 10 Ultra.

ويرتكز سباق السيارات الإفتراضي الذي ينطلق اليوم على إتصال هاتف MI 10 ULTRA عبر شبكات 5G SA بالسيارات، إلا أن الإعلان التشويقي لم يوضح فئة السيارات المنافسة في هذا السباق.

من جانب أخر يكشف الملصق الإعلاني عن واجهة هاتف Mi 10 Ultra أنثاء التحكم في السيارة، ولقد جاء إعلان تشويقي سابق عبر Chang Cheng نائب رئيس شركة شاومي، يكشف فيه عن عنوان أخر لهذا الإصدار الذي يعرف أيضاً بهاتف”Mi 10 Extreme Commemorative”، والذي يضم معالج Snapdragon 865، ويدعم الإتصال بشبكات NSA / SA 5G.

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ويعد هاتف Mi 10 Ultra أول إصدار ينطلق للأسواق بعدسات ultra-telephoto تدعم تكبير حتى 120 مرة، مع كاميرة رئيسية Super Dynamic بحجم بيكسل كبير، كما يضم الهاتف شاشة بمعدل تحديث 120Hz في شاشة بألوان 10 بت، أيضاً يأتي الهاتف بقدرة شحن 120W، وشحن لاسلكي بقدرة 50W، وشحن عكسي 10W.

كما يضم هاتف Mi 10 Ultra مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر telephoto بدقة 12ميجا بيكسل، ومستشعر أخر بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر أخير بدقة 20 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

ويأتي النموذج الرئيسي من هاتف Mi 10 Ultra بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 774 دولار.

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