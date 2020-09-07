شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة قديمة من كوكب المريخ تصيب علماء الفلك بالحيرة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت مركبة مارس ريكونيسانس أوربيتر المدارية صورةً لتكوين جيولوجى غير تقليدى على كوكب المريخ باستخدام كاميرا هايرايز، ما أصاب العلماء بالحيرة، وأظهرت الصورة سلسلة من التلال الصخرية بالقرب من منطقة أوريوم كايوس على المريخ، وفقًا لموقع سى إن إى تى، وعلى الرغم من أن تاريخ التقاط الصورة يعود إلى عام 2011، نشر فريق هايرايز التابع لجامعة أريزونا الصورة مؤخرًا، وذكر أنه لا يعرف سبب تكوين هذه التلال، وافترض أحد التحليلات الجديدة أنها ربما تكونت بسبب تآكل قديم.

وجذبت التكوينات الجيولوجية على المريخ اهتمام علماء الفلك خلال بحثهم عن علامات على وجود المياه على سطحه، فمثلًا افترض فريق جامعة أريزونا أن هذه التلال تكونت بسبب مياه جارية ونشاط بركاني.

وأضاف الفريق فى التعليق المصاحب للصورة، أن ذلك أعقبته مليارات السنين من التآكل بسبب الرياح ما أنتج الهيئة الحالية للتلال، ولا يعلم أحد على وجه اليقين حتى الآن كيفية تكوين هذه التلال، وسيظل ذلك لغزًا حتى تنجح الرحلات المستقبلية إلى المريخ فى جمع مزيدٍ من المعلومات عن بيئته وتاريخه، ووصف الفريق نظريته بأنها غير مكتملة أو حتى خاطئة.

جدير بالذكر أن عددا من الدول تستعد لإرسال بعثات جديدة لاستكشاف المريخ، ومن ضمنها روسيا، إذ كشف تقرير حديث عن مشاركة الخبراء الروس فى اختبار مسبار "إكزومارس" – 2022" الذى يتوقع أن يقوم عام 2022 برحلة فضائية غير مأهولة إلى المريخ، وتجميع مكونات المنصة روسية الصنع التى ستهبط على سطح المريخ بواسطة مسبار "إكزومارس – 2022"، كما شاركوا فى تركيب البطاريات الشمسية وأجهزة الهبوط وسلم سينزل عبره الروفر الأوروبى إلى سطح المريخ لمواصلة دراسة طبقات جوفية لتربة الكوكب الأحمر، وذلك بعد انتهاء اختبار أجهزة العزل الحرارى لعناصر المنصة.