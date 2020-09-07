تكنولوجيا: Realme تحدد يوم 17 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن هاتف Realme 7i

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Realme اليوم عن موعد الحدث القادم خلال هذا الشهر، حيث تعقد الشركة مؤتمرها في 17 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن هاتف Realme 7i.

ينطلق هاتف Realme 7i لاحقاً هذا الشهر للمنافسة في سوق الهواتف المتوسطة، حيث يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 662.

ولقد رصدت صورة من حملة Realme 7i الترويجية كُشِف من خلالها عن مواصفات وتصميم الهاتف، حيث يأتي هاتف Realme 7i برقاقة معالج Snapdragon 662 بدقة تصنيع 11 نانومتر.

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كما يضم الهاتف إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 8 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هاتف Realme 7i بطارية بقدرة 5000 mAh، مع شاحن بقدرة 18W، ويتميز الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض HD Plus، مع معدل تحديث في الشاشة 90 Hz، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، وأزرار التشغيل والتحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيمن من إطار الهاتف.

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