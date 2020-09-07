شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتخلص من المكالمات المزعجة على هاتفك الأيفون × 4 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه كل مستخدم للهاتف تقريبًا مشكلة المكالمات المزعجة، فعلى الرغم من ما يسمى بتطبيقات عدم الإزعاج والتدابير الأخرى المعمول بها، يستمر البريد العشوائى والمتصلون غير المعروفين فى إزعاج الأشخاص بشكل يومى، وقدمت Apple مع iOS 13 ميزة حيث يمكنك إسكات المتصلين غير المعروفين ومكالمات البريد العشوائى، وعلى الرغم من أنها ميزة مميزة موجودة على هواتف أيفون، إلا أن لها جانبًا سلبيًا، إذ تستخدم Apple ذكاء Siri للسماح للمكالمات بإصدار رنين من أرقام فى جهات الاتصال والبريد والرسائل، ومع ذلك فإن ما يفشل فى القيام به هو تحديد الفرق بين المكالمات غير المرغوب فيها والمكالمة الحقيقية من شخص ليس فى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، لذا فإن الشخص المعروف الذى يتصل بك ولكنه ليس موجودًا فى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، قد ينتهى به الأمر دون القدرة إلى الوصول إليك، لكن إذا كان هذا الأمر لا يهمك كثير، فيمكنك اتباع الخطوات التالية لتنشيط الميزة:

1. انتقل إلى الإعدادات.

2. اسحب لأسفل حتى تجد علامة التبويب الهاتف واضغط عليها.

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3.هنا سترى خيارًا يسمى Silence Unknown Callers.

4. قم بتشغيل خيار Silence Unknown Callers .

ويمكن أن تساعدك هذه الخطوات الأربع البسيطة فى إسكات المتصلين المجهولين إلى الأبد على iPhone، إذا كنت لا تريد هذه الميزة، فاحتفظ بخيار Silence Unknown Caller مغلقًا وستستمر فى تلقى جميع المكالمات على هاتفك الأيفون، فالميزة موجودة على نظام iOS 14 أيضًا ويتم تعديلها قليلاً. اختبرناها فى الإصدار التجريبى من نظام التشغيل iOS 14 وتبقى الخطوات كما هي.