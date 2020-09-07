شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصدر سياستها لحرية المعلومات والتعبير دون ذكر الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، لكن الوثيقة لا تذكر أي دولة معينة مثل الصين، حيث طُلب من الشركة حظر التطبيقات التي تسمح للمستخدمين بالتحايل على الرقابة من قبل.

وفقًا لوثيقة سياسة أبل، يعتمد هذا النهج على المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

تقول شركة أبل، إنها ستستمر في اتباع قوانين الرقابة في البلدان التي توجد فيها، وكتبت في الوثيقة: "إننا نعمل كل يوم لتوفير منتجات عالية الجودة، بما في ذلك المحتوى والخدمات، لمستخدمينا بطريقة تحترم حقوق الإنسان الخاصة بهم".

وأضافت الشركة: "نحن مطالبون بالامتثال للقوانين المحلية، وفي بعض الأحيان تكون هناك قضايا معقدة قد نختلف بشأنها مع الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين على المسار الصحيح للمضي قدمًا."

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يمكن أن ينبع استعداد أبل للخضوع لقواعد الرقابة في الصين من عملائها الصينيين المهمين وقاعدة التصنيع.

تتم جميع عمليات التصنيع المهمة تقريبًا في البلاد، حيث كشفت الشركة سابقًا أنها أزالت التطبيقات من متجر التطبيقات الخاص بها في الصين بعد أن طلبت حكومة بكين ذلك.

كما أنه في خطاب إلى الكونجرس في عام 2017، كشفت أبل أنها أزالت 674 تطبيق VPN من متجر التطبيقات الخاص بها في الصين.

وتُستخدم هذه التطبيقات بشكل شائع للتهرب من الرقابة في دول مثل الصين، وفي عام 2019، أزالت أبل تطبيقًا يسمى HKmap.live ، وهو تطبيق خرائط جماعي يستخدمه سكان هونج كونج لتحديد مواقع الشرطة.

وفي أغسطس 2020 ، أزالت Apple آلاف الألعاب من متجر التطبيقات الصيني.