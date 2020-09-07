شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة بمساعد جوجل Assistant مستوحاة من Siri.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم جوجل بشكل روتيني ميزات جديدة إلى مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على الصوت والذي يسمى Assistant، حيث كشف تقرير صادر عن موقع PhoneArena التقنى أن الميزة الجديدة القادمة إلى المساعد مستوحاة بشكل كبير من Siri من أبل، ففي العام الماضي مع iOS 13، قدمت أبل شيئًا يسمى Siri Shortcuts.

وتتيح اختصارات Siri لمستخدمي أيفون فتح التطبيقات والقيام بأشياء أخرى ببساطة عن طريق تعيين اختصارات معينة من خلال Siri، حيث تم تخصيص جوجل الآن لإحضار هذه الميزة إلى المساعد على هواتف أندرويد، وتسمى الميزة Assistant Shortcuts وستعمل على هذا النحو “يمكن للمستخدم أن يقول "OK جوجل، Gmail الجديد" وسيساعد المساعد في إنشاء بريد في تطبيق Gmail، أو يمكنهم إضافة صورة ملف تعريف WhatsApp باستخدام اختصارات المساعد".

ويذكر التقرير أن الميزة ستظهر أيضًا في قائمة إجراءات المساعد، والتي يمكن استخدامها لتحرير الأوامر وتعيينها، فيما يتم طرح ميزة "اختصارات المساعد" كتحديث من جانب الخادم. يمكن رؤيته على هواتف أندرويد في علامة تبويب إعدادات المساعد.

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وفي الوقت نفسه، أضافت جوجل مؤخرًا ميزات جديدة إلى Assistant Snapshot إلى جانب دعم الأوامر الصوتية، وهذا يعني أنك لم تعد بحاجة إلى تنشيط جوجل Assistant والضغط فوق الرمز الموجود في الزاوية اليسرى السفلية لاستخدام Snapshot، والآن، يمكنك ببساطة قول: "Hey جوجل، أرني يومي." هذه الميزة متاحة لأولئك الذين يستخدمون اللغة الإنجليزية كلغة افتراضية، ستطرح جوجل هذه الميزة للغات إضافية في الأشهر المقبلة.

ويصف جوجل Snapshot بأنه "أفضل مكان لمشاهدة كل ما يجري في مكان واحد"، وأثناء استخدام Snapshot، سيرسل مساعد جوجل إشعارًا حول المهام المهمة وأيضًا معلومات مثل تحديثات الرحلة والأحداث والفواتير القادمة وتذكيرات تاريخ الاستحقاق.

وقالت جوجل في مدونتها الرسمية: "في الأسواق الناطقة باللغة الإنجليزية، سنضيف أعياد الميلاد القادمة، عندما تضغط على الإشعار، سيتم نقلك إلى بطاقة Snapshot ذات الصلة لاتخاذ إجراء بشأن اقتراحات مثل الاتصال أو إرسال الرسائل النصية أو حتى غناء أغنية عيد ميلاد مخصصة ".