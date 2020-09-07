شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر إمكانية عرض أماكن إشارات المرور فى خدمتها للخرائط.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت جوجل ميزات جديدة إلى الخرائط وأكد تقرير حديث أن محرك البحث العملاق يختبر ميزة لعرض أماكن إشارات المرور للتطبيق فى منطقة محدودة، والآن، يبدو أن الشركة تقوم بتوسيع الميزة لمزيد من المناطق، حيث ذكرت Android Police أن الميزة ظهرت الآن أيضًا لمستخدمى خرائط جوجل الآخرين فى مناطق معينة.

الميزة مقصورة حاليًا على منطقة الولايات المتحدة فقط، ولا توجد طريقة لتحديث التطبيق يدويًا والحصول على الميزة ما لم تُجر جوجل التغييرات من الخادم نفسه.

وقد تم رصد الميزة لأول مرة بواسطة Droid-Life حيث أرسل لهم القارئ بعض لقطات الشاشة التى تعرض تفاصيل إشارات المرور، ووفقًا للقطات التى نشرتها Droid-Life والتى شاركها القارئ الذى يعيش فى West Des Moines، تظهر تفاصيل إشارات المرور فى عدة أجزاء من المدينة ويمكن رؤية الأضواء فى وضع الخرائط العادى وكذلك أثناء التنقل، ورغم ذلك، قد يقتصر هذا على إصدار أندرويد للتطبيق فى الوقت الحالي.

كما أكدت جوجل هذا أيضًا لـ The Verge حول اختبار تفاصيل إشارات المرور لخرائط جوجل فى مناطق أمريكية محددة، وفى ذلك الوقت، كانت الميزة متاحة فقط لجزء من نيويورك وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وشيكاغو ومدن أخرى.