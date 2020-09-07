تكنولوجيا: إيه الفرق .. أبرز الاختلافات المتوقعة بين أيفون 12 وأيفون 12 برو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة أبل خلال الشهر الجاري للكشف عن هاتفيها الجديدين أيفون 12 وأيفون 12 برو، واللذين من المتوقع أن يأتيا بمواصفات مميزة، وفيما يلى نعرض مقارنة بسيطة توضح أبرز الفروق بين نموذج أيفون 12 الجديد، وهاتف أيفون 12 برو، وذلك وفقا لآخر التسريبات والتوقعات التى تم الكشف عنها خلال الفترة الماضى كما يلى: نظام التشغيل: نظام التشغيل: iPhone 12: يعمل بنظام التشغيل iOS 14 iPhone 12 Pro: يعمل بنظام التشغيل iOS 14 مساحة الشاشة: مساحة الشاشة: iPhone 12: يأتى بشاشة 5.4 بوصة. iPhone 12 Pro: يأتى بشاشة 6.1 بوصة. دقة الشاشة: دقة الشاشة: iPhone 12: تبلغ 2340 ×1080 بيكسل iPhone 12 Pro: تبلغ 2532 ×1170 بيكسل. نوع الشاشة: نوع الشاشة: iPhone 12: شاشة OLED Advertisements iPhone 12 Pro : شاشة OLED الكاميرا: الكاميرا: iPhone 12: كاميرا خلفية ثنائية 64 ميجا بيكسل+ أمامية 12 ميجا بيكسل. iPhone 12 Pro: كاميرا خلفية رباعية 64 ميجا بيكسل+أمامية 12 ميجا بيكسل. نوع المعالج: نوع المعالج: iPhone 12: شرائح Apple A14 Bionic . iPhone 12 Pro: شرائح Apple A14 Bionic ذاكرة الوصول العشوائي: ذاكرة الوصول العشوائي: iPhone 12: تبلغ 6GB iPhone 12 Pro: تبلغ6GB الحد الأقصى للذاكرة الداخلية: الحد الأقصى للذاكرة الداخلية: iPhone 12: تبلغ 128 جيجا بايت. iPhone 12 Pro: تبلغ 128 جيجا بايت.

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