شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخطط لإنشاء مدينة بجانب مقرها فى وادى السيليكون تضم مطاعم ومنازل "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأمل جوجل فى بناء مقر جديد يشبه المدينة بالقرب من مقرها فى وادى السيليكون، إذ كشفت الشركة هذا الشهر عن اقتراحها لميدلفيلد بارك، وهو موقع تم تجديده بمساحة 40 فدانًا فى مدينة ماونتن فيو بكاليفورنيا، حيث يقع المقر الرئيسى لشركة جوجل حاليًا، وتتضمن الخطة شبكة حدائق ومساحات للبيع بالتجزئة ومساحات مكتبية وحتى مسبح عام وملعب رياضى.



المقر من الداخل

يخطط عملاق التكنولوجيا أيضًا لإضافة ما يصل إلى 1850 وحدة سكنية، وتقول الشركة إن 20٪ من هذه الوحدات ستكون مساكن بأسعار معقولة، إذ يأتى التزام الإسكان فى أعقاب تعهد جوجل بمبلغ مليار دولار العام الماضى للإسكان فى منطقة الخليج، والذى تضمن إعادة تخصيص بعض حيازاتها من الأراضى لإنشاء 15000 منزل جديد بمستويات دخل متفاوتة، بما فى ذلك المنازل المخصصة للعائلات ذات الدخل المنخفض والمتوسط.



جوجل

تأتى خطط المقر الجديدة من جوجل فى وقت يكون فيه مستقبل المكاتب غير مؤكد، إذ لم تقم أى من شركات التكنولوجيا الكبرى بإعادة الموظفين إلى العمل فى الولايات المتحدة وسط تفشى فيروس كورونا المستمر، ولا تطلب شركة جوجل نفسها من الشركات العودة إلى العمل حتى يوليو 2021.

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لكن جوجل ليست وحدها فى إعادة تأكيد التزامها بالمكاتب الفعلية، ففى الشهر الماضى، أعلنت أمازون أنها تخطط لتوسيع مكتبها المادى فى ستة "مراكز تقنية" فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، باستثمار 1.4 مليار دولار لبناء المكاتب وإضافة 3500 وظيفة.



مقر جوجل

ووقع فيس بوك فى أغسطس صفقة لمكتب جديد ضخم فى Farley Building فى مدينة نيويورك، إذ تبلغ مساحة المكاتب 730 ألف قدم مربع، وقالت شركة فيس بوك فى ذلك الوقت إنها ستُستخدم لتوسيع عمليات الشركة الهندسية فى نيويورك.