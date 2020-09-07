مواصفات وسعر بلاي ستيشن 5 وامكانيات يجب أن تعرفها

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بلاي ستيشن 5 تم اصداره في شهر يونيو الماضي بشكل رسمي. لم يطلق للأسواق بعد و لكنه صدر بشكل رسمي و صارت كل مواصفاته معروفة لنا و قد غطينا كل شئ عن الجهاز في آخبار سابقة و مع اقتراب فترة الأجازات فيقترب اطلاق الجهاز الجديد للأسواق العالمية بعد انتظار دام لمدة سبع سنوات. في هذا المقال سنبدأ بعرض الجهاز بشكل كامل و الحديث عن مواصفاته و مميزاته الجديدة. و سعره المتوقع و ابرز ما فيه الجهاز الجديد فتابع معنا.

مواصفات بلاي ستيشن 5

المواصفات تبدأ من معالج AMD Zen الذي يحمل سرعة تصل الى 3.5GHz و يعمل بـ8 انوية لعطي افضل اداء ممكن. مع كارت رسومي ايضًا بقوة 10.28 تيرا فلوبس تصل سرعته الى 2.23GHz بمعمارية RDNA 2 المعدلة خصيصًا للجهاز الجديد. يصاحبهم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16GB من نوع GDDR6 الجديدة بسرعة تصل الى 448GB/s و SSD معدل بسعة 825GB سرعته تصل الى 5000MB/s و كل هذه الأرقام هي الأعلى في مجالها تقريبًا فلا SSD بلغت سرعته هذه السرعة. ولا ذاكرة وصول عشوائي وصلت لهذا الرقم. لذلك هذا الجهاز قوي جدًا حيث يمكنه ايضًا تشغيل الألعاب على دقة 8K بدون مشاكل.

مميزات بلاي ستيشن 5 التقنية

مميزات الجهاز هي تبدأ من قوة عتاده حيث ان المواصفات الداخلية للجهاز تستطيع تشغيل ابرز و اقوى الألعاب على دقة 8K بدون اي مشاكل. لدرجة ان جزء كبير من مؤتمر الإعلان كان عبارة عن 3D Models تم انشائها عن طريق الجهاز -ليس كل من قدم الجهاز ناس حقيقية- و هذا يرجع لقوة المعالجة القوية في الجهاز. وجود الـSSD ايضًا سيكون نقطة جيدة حيث تقريبًا سيقوم بإلغاء شاشات التحميل. بدلًا من ان تنتظر تحميل الألعاب و غيرها فالـSSD بسرعته العالية سيجعل اللعبة تفتح و تعمل بسرعة شديدة بدون الحاجة لشاشات تحميل. هناك ايضًا في الجهاز نظام صوتيات جديد تحت اسم Tempest 3D Audio Tech و هي تقنية صوتيات تساعد على زيادة تجربة الـImmersive Sound باللعبة. تقول سوني انه حتى قطرات الماء ستسمعها من خلال هذه التقنية

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الـ Backward Compatibility

هذه النقطة لأصحاب PS4 الذين قاموا بشراء العاب بلاي ستيشن 4 و من ثم اشتروا بلاي ستيشن 5 هذه الميزة تعني ان الجهاز قادر على تشغيل العاب الجيل السابق مباشرة. بدون اي تعديلات. فهذه النقطة جيدة ان اشتريت العاب PS4 في وقت قريب و تريد شراء PS5 لا تقلق لن تحتاج لشراء اللعبة من جديد على PS5. و لذلك فإن العابك القديمة معك وقتما شئت. فهذه نقطة اخرى اضافية جيدة جدًا في مميزات بلاي ستيشن 5. و كانت متوقعة و مطلوبة بشكل كبير

اكسسوارات بلاي ستيشن 5

الجهاز له مجموعة اكسسوارات واسعة. واسعة جدًأ تبدأ بقاعدة شحن خاصة لذراع التحكم تمكنك من شحن ذراعي تحكم مرة واحدة. هناك ايضًا كاميرا HD خاصة للبث المباشر و الـStreaming و انت تلعب و هي بدقة جيدة جدًا حتى تخرج صورة ممتازة لك. مع وجود سماعات محيطية ايضًا تساعدك مع تقنيات الصوت المتقدمة في وضعك بداخل اللعبة و تحسين الصوت المحيطي اخيرًا هناك ريموت كونترول للتحكم في الوسائط المتعددة. حتى تستطيع التحكم في اي وسائط متعددة تستمع لها و انت تلعب.

تصميم بلاي ستيشن 5

التصميم العصري جديد جدًا حيث ان جسم الجهاز الأسود في المنتصف يحيط به قطع بيضاء تشبه بشكل كبير تصميم المعطف عندما ترتديه. و هناك اضائة زرقاء خافتة و واضحة تحيط بجسم الجهاز نفسه. تجعل منظر التصميم عصريًا و حديثًا جدًا. و هذا كان هو المطلوب حيث ان هذا جهاز سيصمد معك لمدة 7 اعوام اخرى على الأقل ان لم يزيد عن هذه المدة الزمنية في المستقبل. طبعًا هذا العام الجهاز بتصميم رأسي فالوضع الإفتراضي له ان يكون رأسيًا لكنك يمكنك وضعه على قاعدة افقية خاصة به كالأجيال السابقة. كما تحب و كما تتيح لك المساحة في منزلك

سعر بلاي ستيشن 5 المتوقع و ميعاد الإصدار

750 دولار هو السعر المتوقع لجهاز بلاي ستيشن 5. انظر بهذا السعر انت تحصل على جهاز العاب لن تحتاج للتعديل في مواصفاته او تركيباته لمدة 7 اعوام على الأقل فمن رأيي هي افضل من اي تجميعة يمكنك شرائها فأي تجميعة لن تصمد هذه الفترة الا و ستحتاج التعديل فيها في اي مرحلة. لذلك من رأيي فـ750 ليس سعرًا مرتفعًا مقارنة بباقي اسعار اجهزة الألعاب في الوقت الحالي. و لكن الأمر يتوقف على سعر XBox Series X الجديد. يتوقع ان يكون ارخص فسعره المتوقع هو 500 دولار. عمومًا الجهاز يطلق في فترة الأجازات اي في نهاية اكتوبر حتى نهاية ديسمبر. فنحن بالإنتظار

الـTrailer الخاص به

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