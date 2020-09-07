شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 معلومات عن تقنية تستخدمها خرائط جوجل لمساعدتك فى الوصول لوجهتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد خرائط جوجل واحدة من أشهر تطبيقات الملاحة التي تساعدنا على التنقل والتنبؤ بحركة المرور والعثور على أفضل الطرق أثناء السفر، وبفضل ميزة وضع عدم الاتصال، يمكن لخرائط جوجل العمل حتى في حالة عدم وجود اتصال بالإنترنت، لكن هل تساءلت يوما ما عن التكنولوجيا التي تجعل خرائط جوجل تعمل بدلاً من مجرد استخدام معلومات الموقع الخاصة بنا.

ففي منشور مدونة، كشفت جوجل نفسها عن جوانب مثيرة للاهتمام حول خرائط جوجل تساعدها على القيام بالمهمة، إليك 7 أشياء قد لا تعرفها عن التقنية التي يستخدمها تطبيق التنقل الأكثر استخدامًا في العالم لإرشاد المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

تستخدم خرائط جوجل بيانات الموقع المجمعة لجميع المستخدمين لتقديم تفاصيل حركة المرور الحية

تستخدم خرائط جوجل بيانات الموقع المجمعة لجميع المستخدمين في منطقة ما لعرض ظروف حركة المرور الحالية، لكنها تستخدم تقنية مختلفة للتنبؤ بحركة المرور.

تسجل جوجل وتستخدم أنماط حركة المرور التاريخية لطريق ما للتنبؤ بحركة المرور في وقت معين

أوضحت جوجل في المدونة أنها تحلل أنماط حركة المرور التاريخية للطرق بمرور الوقت، "على سبيل المثال، قد يُظهر أحد الأنماط أن الطريق السريع 280 في شمال كاليفورنيا عادةً ما يكون فيه مركبات تسير بسرعة 65 ميلاً في الساعة بين 6-7 صباحاً، ولكن فقط عند 15-20 ميلاً في الساعة في وقت متأخر بعد الظهر، ثم تقوم بدمج قاعدة البيانات هذه لأنماط حركة المرور التاريخية مع ظروف حركة المرور الحية، باستخدام التعلم الآلي لتوليد تنبؤات بناءً على مجموعتي البيانات ".

دخلت جوجل في شراكة مع الشركة الشقيقة DeepMind لتحسين دقة الوقت

DeepMind هو مختبر أبحاث للذكاء الاصطناعي وجزء من "ألفابت" الأم لشركة جوجل، وقد دخلت خرائط جوجل معها في شراكة لاستخدام بنية التعلم الآلي المسماة Graph Neural Networks للتنبؤ بدقة أفضل بالوقت الذي يحتمل أن يصل فيه المستخدم إلى وجهته.

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تستخدم خرائط جوجل بيانات وأنماط تزيد عن 13 عامًا لتقديم رؤى عن حركة المرور

حيث تعتمد خرائط جوجل على بيانات تزيد عن 13 عامًا لتوفير بيانات حركة المرور والتنبؤ بحركة المرور للمستخدمين في الوقت الحقيقي.

تراعي خرائط جوجل جودة الطريق لتوفير الوقت المقدر للوصول واقتراحات الطريق

تحتفظ جوجل بمسار للطرق الممهدة أو غير الممهدة أو المغطاة بالحصى أو التراب أو الطين، وبناءً على هذه التفاصيل، تقترح جوجل المسار والوقت.

تستخدم خوارزمية خرائط جوجل التعلم الآلي لاقتراح طرق ذات حركة مرور منخفضة

"إذا توقعنا أن حركة المرور من المحتمل أن تصبح كثيفة في اتجاه واحد ، فسنجد لك تلقائيًا بديلاً منخفض الحركة، أوضحت جوجل في المنشور أننا ننظر أيضًا إلى حجم الطريق ومباشرته - غالبًا ما تكون القيادة على الطريق السريع أكثر كفاءة من السير في طريق أصغر مع محطات متعددة.

تستخدم التعلم الآلي باستمرار للتنبؤ بظروف حركة المرور أثناء استخدام للتطبيق

تستخدم خرائط جوجل التعلم الآلي باستمرار للتنبؤ بظروف حركة المرور أثناء استخدامنا للتطبيق للقيادة إلى موقع معين.