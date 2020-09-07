شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاحتباس الحرارى قد يجعل قتل الفيروسات أكثر صعوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقالت تامار كون، الأستاذة المساعدة في الكيمياء البيئية في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان، لصحيفة إندبندنت: "هذا يعني أن جودة المياه الميكروبية قد تكون أسوأ في المناطق الدافئة، وأن المخاطر الصحية التي تشكلها الفيروسات ستكون أكبر".

يمكن لضوء الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة والميكروبات الأخرى تعطيل نشاط الفيروسات الموجودة في المياه السطحية، مما يقلل من قدرتها على نشر الأمراض.

ومع ذلك، يتوقع العلماء أن الطريقة التي تتفاعل بها الفيروسات مع بيئتها ستتطور استجابة لتغير المناخ، حيث فحصت الدراسة السويسرية كيف يمكن للفيروسات المعوية، وهي عائلة من الفيروسات التي يمكن أن تسبب مجموعة من العدوى بما في ذلك نزلات البرد وشلل الأطفال ومرض الحمى القلاعية، أن تتكيف مع التغيرات في الظروف.

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تنتقل الفيروسات المعوية عادةً عن طريق البراز وتجد طريقها إلى البيئة من خلال مياه الصرف وسوء الصرف الصحي.

أنشأ الفريق أربع مجموعات مختلفة من الفيروس المعوي البشري عن طريق احتضان العينات في قوارير من مياه البحيرة عند 10 درجات مئوية و 30 درجة مئوية، مع التعرض لأشعة الشمس وبدونها، ثم قاموا بتعريض العينات للحرارة والمطهرات.

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة العلوم البيئية والتكنولوجيا التابعة للجمعية الكيميائية الأمريكية، أن الفيروسات التي تتكيف مع الحرارة كانت أكثر مقاومة للتوقف عن العمل بالحرارة من تلك الموجودة في الماء البارد، كما أنه عند نقلها إلى الماء البارد، بقيت الفيروسات التي تتكيف مع الحرارة أيضًا نشطة لفترة أطول وقاومت التعرض للكلور بشكل أفضل.

تشير النتائج إلى أن الفيروسات في المياه الأكثر دفئًا ستستمر في حالة معدية لفترة أطول، وستكون أيضًا أكثر مقاومة للتطهير، على الرغم من أنها حذرت من أن الدراسة المختبرية لم يتم التحقق من صحتها في هذا المجال بعد، وهذا يعني أن الاحتباس الحراري يمكن أن يعرض الناس أكثر لخطر العدوى من السباحة أو تناول الأطعمة المروية بمياه ملوثة.