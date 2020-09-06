شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبرز 3 مشاكل تواجه مستخدمى سماعات البلوتوث وكيفية الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أصبحت معظم طرز الهواتف الذكية لا تتضمن مقبس سماعة الرأس التقليدى، أصبحت سماعات البلوتوث ضرورية للغاية أكثر من أى وقت مضى، ولكن لهذه السماعات نصيبها من الأعطال والمشاكل التى تظهر فجأة، مما يتطلب منك البحث عن إصلاحها أولًا قبل التفكير فى شراء سماعات جديدة بديلة، إليك 3 من أبرز مشاكل الأداء فى سماعات البلوتوث وكيفية إصلاحها:

إذا لم تتمكن من توصيل سماعات البلوتوث بهاتف على الإطلاق، فلا يزال بإمكانك حل هذه المشكلة، بشرط ألا تكون السماعات معطوبة بالكامل، للقيام بذلك راجع الإرشادات التالية:

تحقق من دليل التشغيل: يمكن لمعظم المستخدمين توصيل سماعات البلوتوث بهواتفهم بسهولة بدون أن تواجههم أى مشكلة، ولكن إذا واجهت مشكلة عدم ظهور السماعات الجديدة فى هاتفك، فقد تحتاج إلى قراءة دليل التشغيل المرفق للحصول على إرشادات حول كيفية توصيلها بهاتفك.

افصل الأجهزة الأخرى: فى بعض الهواتف الذكية قد تواجه مشكلة فى سماع الصوت بجودة عالية إذا كان الهاتف متصلاً بأجهزة بلوتوث أخرى فى الوقت نفسه، مثل: الساعة الذكية، لذا حاول فصل الأجهزة الأخرى أو إيقاف تشغيلها.

تأكد من توافق كلا الجهازين: مثل معظم التقنيات، مرت تقنية البلوتوث بالعديد من التحسينات على مر السنين، وبينما يجب أن يكون الهاتف الذى يدعم تقنية Bluetooth 5.0 قادرًا على الاتصال بمعظم الأجهزة، ولكن بعض سماعات البلوتوث الحديثة قد لا تتصل بالهواتف أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة اللاب توب القديمة جدًا، لذا تحقق من إصدارات البلوتوث المدعومة على كلا الجهازين وتأكد من توافقها مع بعضها البعض.

إذا كنت قادرًا على توصيل سماعات البلوتوث بهاتفك، ولكن ما زلت تواجه مشاكل، مثل: ضعف جودة الصوت أو تقطعه، فقد يكون ذلك مشكلة فى الاتصال اللاسلكى، لإصلاح ذلك اتبع الإرشادات التالية:

تحقق من جودة الصوت من المصدر: تأكد أولًا من أن جودة الصوت فى تطبيق الموسيقى أو خدمة البث غير مفعلة بمعدل بت منخفض، كما يجب عليك التأكد من أن اتصال شبكة Wi-Fi أو بيانات الهاتف جيدة.

إلغاء اتصال السماعات وإعادة تشغيل الهاتف: قم بإلغاء اقتران السماعات بهاتفك ثم أعد تشغيل هاتفك مرة أخرى، وقم بتوصيل السماعات من جديد.

قم بتوصيل السماعات بشكل صحيح: لا تدعم معظم سماعات الأذن اللاسلكية ميزة الاستماع بسماعة أذن واحدة فقط، لذا إذا قمت بتوصيل كل من سمّاعات الأذن اللاسلكية ووضعت واحدة فقط فى جيبك، فستتسبب فى حدوث اتصال سيئ بينهما، وقد تواجه تقطعًا ومن ثم يجب عليك التحقق من الدليل المرفق لمعرفة كيفية الاستماع بسماعة أذن واحدة.

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معظم سماعات البلوتوث الحديثة أصبحت تواجه مشكلة جديدة وهى خروج الصوت من سماعة واحدة فقط بالرغم من توصيلها بشكل صحيح، لحل هذه المشكلة، يمكنك إعادة تعيين إعدادات البلوتوث فى هاتفك، من خلال الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات فى الهاتف.

اضغط على خيار عام General ثم اختر إعادة تعيين Reset.

اضغط على خيار إعادة تعيين إعدادات الشبكة Reset Network Settings.

سيقوم النظام بمسح جميع أجهزة البلوتوث والواى فاى المحفوظة.

افتح تطبيق الإعدادات فى الهاتف.

اضغط على خيار التطبيقات Apps.

اضغط على خيار إظهار الكل Show All لرؤية قائمة بجميع تطبيقاتك.

اضغط على النقاط الثلاثة فى أعلى الزاوية اليمنى لعرض تطبيقات النظام.

قم بالتمرير لأسفل واضغط على خيار البلوتوث Bluetooth.

اضغط على خيار التخزين Storage ثم اختر مسح Clear لمسح ذاكرة التخزين المؤقت.