تكنولوجيا: ThinkBook 13s حاسب محمول مناسب لفئة الأعمال! “عرض خاص لكم”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة لينوفو الحاسب المحمول ThinkBook 13s من مجموعتها الشهيرة ThinkBook التي تتميز بتصميمات مناسبة لفئة الأعمال مع العديد من التفاصيل والوظائف التي تمنحك سرعة في الأداء.

يوفر لك هذا الحاسب المحمول ضمان لمدة ثلاثة سنوات، ومن المثير للاهتمام اننا نقدم لكم عرض خاص جدًا مع هذا المنتج لفترة محدودة ستجده بنهاية هذه المقالة.

إليكم نظرة سريعة على الحاسب المحمول ThinkBook 13s:

التصميم والشاشة

يتميز ThinkBook 13s بتصميم نحيف وخفيف للغاية بسماكة 15.9 ملم ووزن 1.3 كجم، وقد تم تصميمه بحجم 13 بوصة بلون رمادي معدني جذّاب من الألمنيوم. كما قد تم تزويد الجهاز بمستشعر لبصمة الأصبع مدمج بزر التشغيل والذي يجعل تسجيل الدخول إلى جهازك سريع وآمن للغاية.

يتميّز جهاز ThinkBook بشاشة IPS معتمة بحجم 13.3 بوصة بدقة 1080 بكسل ودعم لنظام HDR، كما أن نظام Dolby Vision يمنحك دقة ممتازة بالشاشة ونسبة وضوح عالية ومشاهدة ممتعة، إلى جانب Dolby Audio ومكبرات صوت هارمان، لذا فستحصل على تجربة صوت نقية وواضحة للغاية.

وتعطيك الشاشة نسبة 99% من معيار sRGB، بالإضافة إلى 66% من معيار Adobe RGB.

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يوجد غطاء الكاميرا ThinkShutter يقوم بحجب عدسة الكاميرا ليضمن تشغيل الكاميرا فقط عندما تريد.

وعلاوةً على ذلك، يتحمل الجهاز درجات الحرارة والاهتزازات العالية، وحماية ضد الماء تصل إلى 60 سم مربع.

الأداء والبطارية

يستخدم ThinkBook 13s الجيل العاشر من معالجات إنتل، مع سرعة استجابة عالية وسرعة تخزين SSD جيدة ومناسبة للاعتماد عليها مع مهامك اليومية. ومن الجدير بالذكر أن الحاسب الممول يستخدم كرت شاشة متصل وليس منفصل.

أما عن الأمان والحماية، فلا مثيل لهما مع حاسب 13s، والفضل يعود لنظام (dTPM) الّذي يقوم بتشفير بياناتك بالشراكة مع نظام حماية ويندوز 10.

يعتبر الجهاز مناسب جدًا للتنقل به، وليس بسبب وزنه الخفيف فسحب، بل أيضًا بفضل بطاريته القوية. فقد صُمّم جها ThinkBook 13s ببطارية تصل مدة عملها إلى 11 ساعة مع الشحنة الواحدة. وتتميّز البطارية بتقنية الشحن السريع Rapid Charge الّتي توفر لك شحن بطاريتك بنسبة 80% في خلال 60 دقيقة.

العرض الخاص

للاستفادة من العرض الخاص لكم مع العلم أنه لفترة محدودة جدا، كل ما عليك فعله هو النقر على هذا الموقع https://aamalhub.com/thinkbook، ثم قم باختيار الحاسب الذي تريده سواء كان ThinkBook 13s أو أي حاسب آخر من مجموعة ThinkBook، ثم استخدم هذا الكود “Utechcom” عند خانة إتمام عملية الشراء.

الأسعار داخل الرابط.

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