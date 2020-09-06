تكنولوجيا: رصد هاتف Moto G9 Plus في قوائم أحد منافذ البيع بسعر 255 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كُشِف عن مواصفات هاتف Moto G9 Plus الرئيسية، وتصميم الهاتف وأيضاً السعر المتوقع لهذا الإصدار من خلال تسريبات جاءت اليوم عبر قوائم أحد منافذ البيع.

تستعد شركة موتورولا للإعلان عن هاتف Moto G9 Plus المتوسط خلال الفترة القادمة، ولقد رصد الهاتف في أحد منافذ البيع التي إستعرضت المواصفات الرئيسية للهاتف، الذي يأتي بشاشة كبيرة وقدرة كبيرة للبطارية.

وتؤكد التسريبات على أن هاتف Moto G9 Plus يأتي بشاشة LCD بحجم 6.8 إنش، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية، بجودة عرض Full-HD بلس، بدقة 2400 في 1080 بيكسل، كما يتميز بإطارات نحيفة.

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كما يتميز الهاتف بقياسات 169.98 في 78.1 في 9.69مم، مع وزن 223 جرام، أيضاً يأتي الهاتف بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، إلا أن التسريبات لم توضح تفاصيل أخرى في إعدادات الكاميرة، لكن من المتوقع أن تتضمن مستشعر بزوايا عرض واسعة، وأخرى لعمق التصوير، بينما يأتي المستشعر الأخير بعدسات macro.

أيضاً يضم الهاتف سعة تخزين 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن يضم معالج من سلسلة كوالكوم Snapdragon 600 أو Snapdragon 700، إلا أنه لن يدعم الإتصال بشبكات 5G.

هاتف Moto G9 Plus ينطلق بنظام تشغيل Android 10، مع بطارية بقدرة 5000 mAh، ومن المتوقع أن يتوفر في السوق الأوروبي بسعر 255 يورو.

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