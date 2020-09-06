شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: في مثل هذا اليوم بالفضاء.. إطلاق أول صاروخ V2 من البحر والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، كان V-2s أول صاروخ باليستي طويل المدى موجه في العالم، الذى اخترعه فيرنر فون براون، مهندس طيران شهير، لألمانيا قبل أن ينتقل سراً إلى الولايات المتحدة ويبدأ العمل في وكالة ناسا.
تم إحضار براون وأجزاء صاروخ V-2 المصادرة إلى White Sands Missile Range في نيو مكسيكو، حيث جمعت ناسا الأجزاء وبدأت في تجربة عمليات الإطلاق.
انطلقت أول طائرة من طراز V-2 تم إطلاقها في البحر من سفينة تابعة للبحرية الأمريكية تسمى USS Midway في مهمة بعنوان "عملية ساندي".
كما أبحرت حاملة الطائرات على بعد بضع مئات من الأميال جنوب برمودا للإطلاق، وبعد الإقلاع، بدأ V-2 في إمالة الجو ولم يصل إلا إلى ارتفاع 15000 قدم (4600 متر) قبل أن يسقط مرة أخرى على الأرض.
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