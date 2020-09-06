شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن أجهزة أيفون 2020 بشبكة 5G من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستكشف شركة أبل عن أجهزة أيفون 2020 بعد أسابيع، وإذا كنت متمسكًا بالجيل الأول من iPhone SE لأنك فقط تحب حوافه المربعة، فقد تكون أحدث أجهزة أيفون هي المناسبة لك، فهناك بالفعل الكثير من الشائعات التي تشير إلى تصميم جديد تمامًا بحواف مربعة، وتشير جميع الدلائل إلى أن هذا هو العام الذي يحصل فيه أيفون على 5G، والذي يجب أن تهيئك لسرعات بيانات أسرع، وذلك بمجرد أن تتمكن الشبكات من توصيلها بشكل موثوق.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، لا يزال هناك الكثير من الغموض الذي يحيط بأجهزة أيفون التالية، ولم يتم تسريبها تمامًا، ولكن هناك ما يكفي لتجميع صورة جيدة لما تخططه أبل.

ولعل الشائعات الأكثر انتشارا، أن الشركة الأمريكية ستطرح أربعة أجهزة أيفون جديدة هذا العام، مع حجمين جديدين للشاشة.

يبدو أن جميع المصادر الموثوقة لشائعات أبل تتفق أنه بدلا من الإعلان عن ثلاثة طرز جديدة من أيفون، مثلما فعلت Apple في 2017 و 2018 و 2019 ، ستكشف الشركة عن أربعة:

• طراز جديد بحجم 5.4 بوصة، والذي سيكون شاشة أصغر من جهاز iPhone 11 Pro مقاس 5.8 بوصة، ويفترض أن يكون هاتفًا أصغر تمامًا.

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• طراز 6.1 بوصة بنفس حجم شاشة iPhone 11 - بمواصفات مشابهة لمواصفات شقيقه مقاس 5.4 بوصة.

• موديل ثان بقياس 6.1 إنش بمواصفات جيدة.

• طراز جديد بحجم 6.7 بوصة، والذي سيكون شاشة أكبر من iPhone 11 Pro Max مقاس 6.5 بوصة، ومن المحتمل أن يكون حجمه أكبر أيضًا.

جاءت الشائعات الموثوقة من محلل أبل Ming-Chi Kuo، الذي تنبأ بشكل موثوق بأحجام وميزات أجهزة أيفون الجديدة لعدة سنوات حتى الآن، لكن صحيفة وول ستريت جورنال أكدت أيضًا أحجام الشاشات هذه في أبريل، واعتبارًا من الأسبوع الماضي، بلومبرج أبلغ عنها كحقيقة أيضًا.