قائمة افضل موقع لبيع الجوالات في السعودية

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هل تفكر في شراء جوال جديد من أحد مواقع بيع الجوالات في السعودية ؟ حسناً لقد أتيت إلى المكان المناسب فسوف نقوم اليوم باستعراض افضل موقع لبيع الجوالات في السعودية وعرض أكثر من موقع واحد وإعطاءك أكثر من اختيار ومكان لتبحث فيه عن هاتفك المفضل.

هناك الكثير من المواقع التي يمكنك شراء الهواتف منها داخل السعودية كما أنك تستطيع شراء الجوالات من خارج السعودية وشحنها محلياً إلى السعودية عن طريق الموقع الذي قمت بالشراء منه مثل علي إكسبريس أو أي موقع آخر غيره .

في الواقع فإن شراء الجوالات من الانترنت أصبح أفضل حل عملي لتتمكن من شراء هاتف جديد سواء كنت تبحث عن موديل معين أو لم تقرر بعد فهناك الكثير من الاختيارات المتاحة امامك من خلال المواقع الأونلاين مع اختيارات توصيل مجاني إلى باب منزلك بالاضافة بالطبع إلى الضمان الذي يسري على هاتفك منذ اليوم الأول وحتى نهاية فترة الضمان.

مميزات شراء الجوالات عبر المتاجر الإلكترونية :

في الواقع هناك الكثير من المميزات لشراء الجوالات عبر المتاجر الإلكترونية في السعودية وغيرها فكما قلنا سابقاً وهي الميزة الأهم بالنسبة لي فإنك من خلال شراء الجوال من موقع اونلاين لن تتعامل مع البائع الذي سيحاول ان يروج لك قطعة معينة بسبب خصم أعلى في هذه القطعة أو لن يحاول أن يبيعك منتج معيوب لديه، بالاضافة إلى ذلك فإنك ستشاهد جميع الاسعار من مختلف البائعين ولن تحتاج إلى الدخول والخروج من المحلات المختلفة للسؤال على السعر كل ما ستحتاجه هو نصف ساعة من وقتك في اليوم واستكشاف متجر الشركة التي ستتعامل معها.

كما انك من خلال شراء الجوالات عبر المتاجر الالكترونية المعتمدة والموثوقة فإنك لن تدخل في مشاكل الضمان ومدته وغيرها من الأمور فأغلب المتاجر الإلكترونية تعطيك الضمان من يوم شراء الهاتف ولن تواجه اي مشاكل مع إعادته للشركة.

بالإضافة إلى ذلك فأنت لن تحتاج لمغادرة منزلك خصوصاً في هذه الأيام التي نعيش فيها مع أزمات الكرونا والمخاطر المتعلقة بها كما أنك لن تدفع أي مصاريف إضافية لشراء الهاتف فالهاتف سيصلك إلى باب منزلك.

نصائح شراء الجوالات عبر المتاجر الإلكترونية :

كل تلك المميزات لا تعني ان عملية شراء الجوالات عبر المتاجر الالكترونية عملية آمنة 100% بل هذا يعني أنك ستحتاج إلى أخذ إحتياطاتك المختلفة أثناء عملية الشراء ويجب عليك ان تقوم بحماية نفسك وحماية حسابك البنكي وهذا هو أهم نقطة.

في البداية دائماً تعامل مع المواقع الموثوق منها مثل تلك المواقع الخاصة بالمتاجر الكبيرة مثل جرير او xcite ،كل هذه المواقع ستضمن لك حقك في حالة كان هناك مشكلة في الهاتف الخاص بك أو كنت تحتاج إلى استرجاع اموالك وبالطبع لن تسرقك.

أيضاً حاول دائماً استخدام فيزا منفصلة لعمليات الشراء اونلاين عن طريق انشاء فيزا فرعية من الحساب الرئيسي الخاص بك لتقوم بسحب الأموال منها دون الخوف على حسابك البنكي الرئيسي.

ضمن هذه المواقع ستجد أكثر من بائع قم دائماً بالبحث عن افضل بائع بأعلى تقييم أو اختار ان يكون البائع هو المتجر نفسه ولا تنظر إلى السعر كثيراً، طالما كان السعر ضمن الحدود المنطقية والمعقولة لا بأس بهذا وقم بشراءه طالما كان من المتجر نفسه مثل امازون السعودية او نون السعودية.

في المواقع العالمية تأكد ان تقوم باختيار وسيلة الشحن شركة معروفة وكبيرة، إبتعد قدر الإماكن عن طرق ووسائل الشحن الحكومي المعروفة لكونها كثيراً ما تتأخر وتتعرض لمشاكل في الشحنة.

ماهو افضل موقع لبيع الجوالات في السعودية ؟

حسناً هذا الأمر مختلف على حسب تفضيلك الشخصي ولكن جميع المواقع التي سنذكرها اليوم هو مواقع لمتاجر معروفة وكبيرة وموثوق منها لذا لا تقلق ولا تخف فهذه المتاجر كلها موثوقة ومعروفة عالمياً.

متجر امازون السعودية :

لا يمكن ان تكون في السعودية وتفكر في شراء موبايل دون البحث عنه من متجر امازون السعودية، امازون السعودية هو فرع من عائلة امازون العالمية وظهر بعد شراء شركة امازون لموقع سوق. كوم رائد التجارة الالكترونية في المنطقة العربية.

هناك الكثير من التجار على الموقع ولكن دائماً حاول ان تشتري من بائع يكون هو أمازون نفسه مثلما ترى في الصورة بالأسفل فهذا البائع في الغالب ما يوفر شحن مجاني.

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أيضاً يمكنك شراء بعض المنتجات من الخارج من خلال امازون السعودية مباشرةً، بهذه الطريقة ستجعل موقع امازون هو الذي يتعامل مع الشحن والجمارك وانت لن يكون لك دخل.

يمكنك اختيار الدفع عند الاستلام ايضاً من خلال متجر امازون السعودية .

متجر نون السعودية :

هذا الموقع ايضاً هو الفرع السعودي من موقع نون المعروف والمشهور للغاية والذي توسع إلى مصر مؤخراً، في الواقع أجعل دائماً متجر نون في المكان الثاني بعد امازون السعودية وهو ليس المفضل لي بسبب تنوع المنتجات الموجودة عليها .

يوفر الموقع أيضاً بعض المنتجات من متاجر اكسترا واكس سايت بالاضافة إلى شحن مجاني على بعض المنتجات من نون اكسبريس .

لو كنت سئلتني شخصياً منذ 6 أشهر لكنت نصحتك بالابتعاد عن علي اكسبريس ولكن الآن وبعد أن قمت بتجربته في أكثر من منتج فمن وجهة نظري هذا أفضل موقع يمكنك الشراء منه في السعودية تحديداً بعيداً عن امازون السعودية.

العيب الوحيد الذي سيواجهك مع هذا الموقع هو واجهته ومربع البحث العقيم المتعب فستحتاج إلى بعض المجهود لتتمكن من الوصول إلى المنتج الذي ترغب فيه ولكن بعيداً عن هذا فإن المنتجات عليه تتنوع بين الاصلية والمقلدة لذا يجب ان تحرص على الحصول على منتج أصلي وهذا يكون واضح من السعر وتقييم البائع.

يعيب الموقع أيضاً فترات الشحن الطويلة قليلاً عليه والتي تأخذ في العادة اكثر من شهر ولكن هناك دائماً ضمان استعادة الاموال خلال فترة 90 يوم من الشراء.

هناك الكثير من المنتجات التي ستجدها عليه وعليها شحن مجاني وهذه المنتجات لن تدفع عليها سوا سعر الضريبة فقط .

امازون العالمي :

تتوجه دائماً إلى هذا الموقع في حالة كنت ترغب في الحصول على هاتف محمول نادر او هناك عروض مميزة في البلاك فرايدي مثلاً .

بكل بساطة كل ما عليك فعله هو التوجه إلى amazon.com والبحث عن الهاتف الذي ترغب فيه ولكن يجب ان تلاحظ ثلاثة نقاط اساسية :

ان يكون الهاتف غير مغلق على شبكة

ان يكون الهاتف جديداً او مجدداً من قبل امازون

ان يقبل الشحن إلى بلادك – لتحل هذه المشكلة قم بادخال عنوانك وستجد المنتجات التي تظهر هي التي تدعم الشحن – .

المنتجات التي تقبل الشحن المباشر يقوم الموقع بحساب سعر الشحن المباشر الخاص لها بالاضافة إلى تكلفة الجمارك ومدة التوصيل، لن تدفع أي أموال إضافية على السعر الذي يظهر لك على موقع امازون.

يمكنك قراءة دليلنا عن الشراء من امازون بشكل مفصل لتستعد لفترة البلاك فرايدي .

جميع المواقع التي ذكرناها في الأعلى ستقدم بالطبع عروضاً في موسم البلاك فرايدي وإذا كنت لا تعرف ماهو موسم البلاك فرايدي او الجمعة السوداء يمكنك قراءة موضوعنا عنه من هنا .