تكنولوجيا: هاتف GALAXY Z FOLD 2 LITE يأتي قريباً من سامسونج بسعر 1600 دولار تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت بعض التسريبات مؤخراً على خطط سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy Z Fold 2 Lite خلال الفترة القادمة، واليوم تأتي تسريبات جديدة لتوضح السعر المتوقع لهذا الإصدار وهو 1600 دولار تقريباً.

كشفت شركة سامسونج رسمياً مؤخراً عن هاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold 2 الذي جاء بسعر 2000 دولار تقريباً، ومن جديد تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديد من الهواتف القابلة للطي والذي يأتي بعنوان Galaxy Z Fold 2 Lite مع مستوى تسعير أقل من هاتف Galaxy Z Fold 2.

وتشير أحدث التسريبات إلى أن هاتف Galaxy Z Fold 2 Lite سينطلق للأسواق بسعر 1600 دولار، كما سيأتي بنفس مستوى تصميم إصدار سامسونج الحالي Galaxy Z Fold 2، حيث يضم رقاقة معالج Exynos 9825، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً تأتي الشاشة الداخلية Super AMOLED بحجم 7.2 إنش، بجودة عرض Full HD Plus، كما سيدعم الهاتف طبقة زجاجية بتصميم فائق النحافة UTG.

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من جانب أخر تأتي شاشة Galaxy Z Fold 2 Lite الخارجية بتصميم أصغر من هاتف Galaxy Z Fold 2، حيث تأتي بشكل رئيسي لدعم المستخدم في عرض الإشعارات.

أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف Galaxy Z Fold 2 Lite بواجهة One UI 2.5 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10، كما يأتي هذا الإصدار بمستوى تسعير أقرب لهاتف سامسونج الصدفي Galaxy Z Flip 5G.

يذكر أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy Z Fold 2 بألوان البرونزي، والأسود، مع فواصل للشاشة باللون المعدني الفضي، أو المعدني الأزرق، وأيضاً المعدني الذهبي، كما ينطلق الهاتف في السوق الأوروبي وعدد 40 سوق في العالم، ويتوفر في الولايات المتحدة وكوريا بدءاً من 18 من سبتمبر، وفي أسواق أخرى في 25 من سبتمبر.

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