تكنولوجيا: هواوي تطلق هاتف Y9A للأسواق العالمية برقاقة معالج Helio G80 وشاحن 40W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي عن إطلاق هاتفها المتوسط Y9a، وهو الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Enjoy 20 Plus 5G مع بعض الإختلافات في تكوينات الهاتف الداخلية.

يأتي هاتفي Y9a وEnjoy 20 Plus 5G بلغة التصميم التي قدمت في هاتف هواوي المميز Mate 30، حيث يتميز هاتف Huawei Y9a بحجم 6.63 إنش في الشاشة، بجودة عرض Full HD بلس، إلا أن هذا الإصدار يفتقر لمعدل تحديث 90 Hz الذي قدم في هاتف Enjoy 20 Plus 5G.

أيضاً يضم هاتف Y9a رقاقة معالج MediaTek Helio G80 كبديل لرقاقة Dimensity 720 التي تدعم هاتف Enjoy 20 Plus 5G، بينما لا تختلف قدرة البطارية في كلا الهاتفين حيث يأتي هاتف Y9a بقدرة بطارية 4200 mAh، كما يدعم الشحن بقدرة 40W إلا أن قدرة الشحن ستتوفر في عدد محدود من الأسواق، بينما تحصل الأسواق الأخرى على شاحن بقدرة 22.5W.

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كما تختلف إعدادات الكاميرة بين هاتفي Y9a وEnjoy 20 Plus 5G، حيث تم تغيير مستشعر macro المميز بدقة 5 ميجا بيكسل إلى مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما يأتي هاتف Y9a بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل كبديل لمستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل في هاتف Enjoy 20 Plus 5G، بينما يتوافق الهاتفين في المستشعر المميز بدقة 8 ميجا بيكسل.

هواوي تقدم أيضاً هاتف Y9a بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يتميز الهاتف بقياسات 163.5 في 76.5 في 8.95مم، مع وزن 197 جرام.

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