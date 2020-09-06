شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الأسباب المقدمة من شركة Epic للمحكمة لإعادة Fortnite بمتجر أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ولكن الآن وفقا لما ذكره موقع "the verge"، يمكنك معرفة حجة الشركة الكاملة، وتحديد ما إذا كنت تعتقد أن القاضي إيفون جونزاليس روجرز من المحتمل أن يتأثر أم لا.

لم يكن القاضي روجرز مستعدًا بالفعل لإصدار أمر تقييدي مؤقت ضد شركة أبل لحماية ألعاب Epic، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن Epic لم تثبت تعرضها للأذى بالفعل، وجزئيًا لأن القاضي شعر أن شركة الألعاب اختارت استراتيجيًا خرق اتفاقياتها مع أبل.

ولكن في الملف الجديد، تجادل Epic بأن أكثر من سمعتها تضررت: "لقد انخفض المستخدمون النشطون يوميًا على iOS بنسبة تزيد عن 60٪ منذ إزالة Fortnite من App Store".

تقول Epic إن iOS هو أكبر منصة لـ Fortnite أيضًا: 116 مليون مستخدم مسجل، أو ما يقرب من ثلث 350 مليون مستخدم مسجل.

Advertisements

كما تزعم أن 63% من مستخدمي Fortnite على نظام iOS يصلون إلى Fortnite فقط على نظام iOS ، وأن هذه هي الطريقة الوحيدة للعديد من الأشخاص للعب اللعبة.

وتؤكد Epic إنها قلقة من أنها قد لا ترى هؤلاء المستخدمين مرة أخرى أبدًا، وأن مجتمع Fortnite من اللاعبين قد تمزق؛ وأن بعض عملائها من خارج Fortnite تعرضوا أيضًا لأضرار جانبية.

وتزعم Epic إنه تمت إزالة Shadow Complex Remastered من Mac App Store أيضًا، بعد أن أنهت Apple حساب مطور Epic.

تدعي Epic أيضًا أن أبل تهدد برفض أي محاولات للتقدم بطلب للحصول على حساب مطور جديد "لمدة عام على الأقل"، نقلاً عن اتصال من أبل نفسها، وتجادل بأن الضرر الذي قد تتعرض له من خلال حرمانها من فرصة الوصول حتى لمستخدم جديد واحد من بين أكثر من مليار مستخدم iOS للعام القادم على الأقل ضرر يستحق إنشاء أمر قضائي أولي له.