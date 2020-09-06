شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 أشياء قد تتغير بعد حظر PUBG Mobile فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الألعاب الإلكترونية صناعة كبيرة فى العديد من البلدان الآسيوية وتعد PUBG Mobile واحدة من الألعاب التى فتحت الأبواب لتطوير ثقافة الرياضات الإلكترونية فى الهند، وبينما تم إنشاء مسابقات ألعاب الكمبيوتر الشخصى بالفعل، فإن الطلب محدود لأن تكلفة المعدات تخلق حاجزًا كبيرًا أمام معظم اللاعبين.

وقد حظرت حكومة الهند مؤخرا 118 تطبيقًا للهواتف المحمولة بما فى ذلك PUBG Mobile، ويقال إن التطبيقات بها مشكلات تتعلق بخصوصية بيانات المستخدمين الهنود، ولعل واحدة من أكثر التطبيقات شعبية فى هذه القائمة هى لعبة battle royale PUBG Mobile.

وتحتل الهند المرتبة الأولى فى العالم من حيث تنزيلات PUBG Mobile، حيث تمثل ما يقرب من 175 مليون عملية تثبيت، وفقًا لشركة تحليلات التطبيقات SensorTower، وفى الواقع، أدى جنون اللعبة إلى ظهور صناعة حولها، حيث قام العديد من اللاعبين على يوتيوب ببث جلسات PUBG Mobile، وقد قفزت بعض العلامات التجارية للجوال إلى "سباق PUBG" هذا لتقديم ميزات مثل عروض معدل تحديث أكبر وأعلى لمساعدة المستخدمين على لعب PUBG Mobile بشكل أفضل، لكن مع فرض الحظر على اللعبة فإن بعض الأمور قد تتغير والتى نعرض أبرزها كما يلى:

التخلى عن الشاشات بمعدل التحديث 90 هرتز أو 120 هرتز فى الهواتف

اسأل أى شخص عن السبب الحقيقى لوجود شاشات عرض محمولة ذات معدلات تحديث أعلى وسيخبرك على الفور بممارسة ألعاب مثل PUBG Mobile بسلاسة، هذا على الرغم من معرفة أن المزيد من معدل التحديث يؤدى إلى عمر بطارية أقل.

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إلغاء بطولات PUBG Mobile مع جوائز نقدية

أحد أسباب شعبية PUBG Mobile فى الهند هو بطولات PUBG المختلفة التى تقدم جوائز نقدية، حيث تقام هذه البطولات فى كل من الهند وكذلك على المستوى المحلي.

قنوات يوتيوب المتعلقة بـ PUBG Mobile

سيكون وداعًا لجميع هؤلاء اللاعبين الذين لديهم قنوات على يوتيوب حيث يقومون بالبث المباشر والتعليق على طريقة لعب PUBG Mobile الخاصة بهم.

العلامات التجارية للهواتف الذكية التى تسوّق هواتف الألعاب بالاعتماد على PUBG Mobile

PUBG Mobile هى من بين الألعاب التى جعلت الهواتف الذكية للألعاب شائعة فى الهند، حيث بدأت العلامات التجارية المختلفة فى تسويق هواتفهم من خلال الادعاء بمساعدة المشترين على لعب PUBG Mobile بشكل أفضل.