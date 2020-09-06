شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تؤجل طرح هذه الميزة "المثيرة للجدل" بنظام iOS 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كانت هناك ميزة واحدة من تحديث iOS 14 القادم والتي تم الحديث عنها على نطاق واسع ، فهي ميزة الخصوصية التي ستسمح لمستخدميها بالتحكم في البيانات التي يمكن لكل تطبيق الوصول إليها، فبعد الكثير من الجدل والرفض الصريح من فيس بوك ، دفعت أبل إصدار هذه الميزة المعينة إلى العام المقبل ، بدلاً من طرحها كجزء من تحديث iOS 14 الذي من المقرر إصداره بعد وقت قصير من إطلاق سلسلة iPhone 12.

وبحسب موقع TOI الهندى، ففي تحديث للمطورين ، قالت شركة أبل: "نحن ملتزمون بضمان أن يتمكن المستخدمون من اختيار ما إذا كانوا سيسمحون لتطبيق ما بتتبعهم أم لا، لمنح المطورين الوقت لإجراء التغييرات اللازمة ، سيُطلب من التطبيقات الحصول على إذن لتتبع بدء المستخدمين مطلع العام المقبل."

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وعلى الرغم من تأخير أبل في طرح هذه الميزة ، لا يبدو أنها تفكر في إلغاءها ، كما قد يرغب فيس بوك والمطورون الآخرون في ذلك، وفي بيان إلى TechCrunch ، قالت أبل: "نعتقد أن التكنولوجيا يجب أن تحمي الحق الأساسي للمستخدمين في الخصوصية ، وهذا يعني منح المستخدمين أدوات لفهم التطبيقات والمواقع التي قد تشارك بياناتهم مع شركات أخرى لأغراض الإعلان أو قياس الإعلانات ، وكذلك كأدوات لإلغاء الإذن بهذا التتبع ".

في الأسبوع الماضي فقط ، نشر فيس بوك منشور مدونة يوضح بالتفصيل التأثير الذي ستحدثه ميزة iOS القادمة على نموذج أعمال الشركة ، مع اقتراح طريقة جديدة لتتبع المستخدمين للإعلانات المستهدفة، وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها فيس بوك مخاوف بشأن ميزة الخصوصية الواحدة، ففي يوليو ، تحدث المدير المالي لشركة فيس بوك David Wehner عن ذلك أيضًا إلى CNBC عندما لمح إلى التأثير السلبي لهذه الميزة على نموذج أعمال الشركة.