10 اسرار بحث جوجل لا بد أن تعرفهم

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بحث جوجل واسرار بحث جوجل. هناك الكثر من الأسرار والطرق التي تساعدك على الحصول على نتائج بحث مثالية و قريبة من طلباتك ورغباتك الخاصة. البحث على جوجل سهل جدًا و لكن يجب ان تتعلم بعض الإضافات التي ستساعدك على تحسين عملية البحث و الحصول على نتائج اكثر تقربًا لطلباتك اصلًا. في هذا المقال نجمع لك مجموعة من النصائح. مجموعة من الحيل و الإضافات التي من شأنها تحسين عملية البحث على الإنترنت.

صحح الأخطاء الإملائية عن طريق بحث جوجل

من الأسرار الجيدة و التي اعتمدت عليها بشكل كبير هو تصحيح الأخطاء الإملائية عن طريق Google. جرب ان تكتب Dictionary مثلًا اذا كتبتها بالخطأ سواء بحرف ناقص او بحروف غير مرتبة ترتيبًا صحيحًا سيقوم محرك البحث بتصحيحها لك و اظهار رسالة “هل تقصد —-؟” لتصحيح عملية البحث الخاصة بك. استعمل هذه الحيلة عندما احاول كتابة كلمات لا اعرف طريقة كتابتها الصحيحة فأقوم بتصحيحها عن طريق البحث. حيلة لطيفة و جيدة جدًا

استخدم علامات + و – للحصول على نتائج دقيقة

الدقة في الحصول على نتائج البحث معتمدة على علامات + و – لأنها تحمل معنى تخصيص عملية البحث اكثر لنقطة معينة. لنقل انك تريد البحث عن شروحاتنا الخاصة بويندوز. قم بكتابة “عرفني دوت كوم + ويندوز” و ستجد ان كل ما يتم عرضه هو مقالاتنا و فيديوهاتنا عن ويندوز فقط. علامة – تستثني اي نتائج لا تريدها. للأسف الإستثناء ليس دقيقًا على اللغة العربية بعد بل هو دقيق مع اللغة الإنجليزية. لنقل انك ستبحث عن نوع من انواع الحمية الغذائية Diet. ولكنك لا تريد ان يظهر لك نتيجة “nutrition” و هذا نوع من انواع الحمية. فستكتب على جوجل “Diet – nutrition” و ستظهر لك انواع الحميات الغذائية غير النوع الذي استثنيته.

استخدم filetype على بحث جوجل

هل تريد للبحث ان يخرج لك نوع ملفات معين فقط؟. لنقل انك تريد ملفات PNG فقط. انت تريد صورًا لجهاز Galaxy Note 20 و لكن من نوع PNG فقط. ففي بحث جوجل ستقوم بكتابة اسم الجهاز – الملف الذي تبحث عنه و هو كالمثال Galaxy Note 20- و بعده او قبله تكتب filetype: png. فيصبح شكل البحث Galaxy note 20 filetype:png. و كل نتائج البحث ستكون صور PNG للهاتف. لا نوع ملفات آخر سيظهر لك و بالتالي تستطيع التحكم في الملفات التي تظهر لك من بحث جوجل بشكل اكبر. فقط اكتب صيغة الملف و ستسهل جوجل الأمر عليك

استعمال علامات التنصيص

بحث جوجل يعتمد على البحث عن كلمات البحث الخاصة بك منفصلة. يعني ان كتبت عرفني دوت كوم. سيبحث الموقع عن كلمة عرفني وحدها و دوت وحدها و كوم وحدها. ثم يبحث عن “عرفني دوت” وحدهم و هكذا حتى يعطيك اكثر نتائج بحث ممكنة من هذه الجملة التي كتبتها. ان استعملت علامات التنصيص و كتبت “عرفني دوت كوم” فجوجل ستبحث بالجملة على بعضها و ستختلف نتائج البحث. جرب الفرق بين لابتوب لينوفو و “لابتوب لينوفو” ستجد اختلاف كبير في نتائج الشحن. ستفيدك هذه الخاصية اذا اردت البحث عن جملة معينة من موقعنا فتضعها داخل علامات التنصيص ليبحث جوجل عنها

البحث خلال موقع معين

في بحث جوجل يمكنك البحث داخل المواقع من خلال جوجل و ذلك عن طريق امر site: و تكتب اسم الموقع و من ثم تبحث عن عنصر ما داخل الموقع. لنقل انك تريد البحث عن مراجعة Galaxy Note 10 lite داخل موقعنا. اكتب الأمر site:3arrafni.com galaxy note 10 lite سيظهر لك كل النتائج التي تحمل هذه الجملة من على موقعنا. و ستستطيع البحث داخل موقعنا من داخل بحث جوجل بسهولة. هذه الطريقة ستسهل عليك البحث وسط مقالات اي موقع و اي مكان بشكل كبير. خاصة ان كنت تبحث عن مقال معين في موقع معين فهذه الأداة او هذه الحيلة ستوفر عليك كل التعب.

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بحث يوتيوب من خلال بحث جوجل

استعملها كثيرًا. و ليس هذا الأمر مقتصرًا على يوتيوب فقط بل اي موقع يحمل محرك بحث داخلي خاص به يستطيع دعم هذه الحركة و هي انك تبحث داخل الموقع من خلال محرك بحث الموقع نفسه. لنأخذ يوتيوب كمثال قم بكتابة youtube.com في شريط العنوان فقط. ستجد ظهرت رسالة “press tab to search youtube videos” و سيتحول شريط العنوان الى شريط بحث على يوتيوب و ايًا كان ما ستكتبه بشريط البحث سيقوم بالبحث على يوتيوب عنه. و ستجد كل نتائج البحث فيديوهات يوتيوب متعلقة بما بحثت

الوصول لمواقع مشابهة لموقع معين

هل تريد موقعًا مشابهًا لموقع معين؟ كمثال هل تريد موقع آخر مشابه لموقعنا؟ هذا ممكن على بحث جوجل من خلال امر related:. فتسذهب الى جوجل و تكتب related:3arrafni.com و سيقوم جوجل بالبحث عن كل المواقع التي تشبه موقعنا. كمثال آخر اذا اردت البحث عن مواقع مشابهة لموقع Udemy. فستكتب امر البحث related:udemy.com و سيعرض جوجل لك كل المواقع المشابهة لموقع Udemy الشهير.

الوصول لمقالات بعناوينها كلمة معينة

بحث جوجل ايضًا يوفر اداة intitle الخاصة بالبحث عن كلمة معينة موجودة في عنوان الموقع. لنقل انك تريد البحث عن مقال يحمل كلمة “ويندوز 10” في عنوانه. فاذهب الى جوجل و اكتب على البحث intitle: ويندوز 10. و سيظهر لك العديد من المقالات التي تحمل كلمة “ويندوز 10” في العنوان. جرب هذا الأمر ايضًا مع جملة اخرى ستجد مقالات كثيرة تحمل ويندوز 10 بالعنوان

التحويل بين الوحدات

اتدري كيف نحول الأسعار و نحسب سعر الدولار بالنسبة للجنيه المصري و غير هذه الأمور؟ نذهب الى بحث جوجل و نكتب المبلغ الذي نريد تحويله و لنقل 250 دولار و نكتب اننا تريد تحويله الى جنيه مصري. فنكتب على جوجل 250 usd to egp و تظهر لنا قيمة الـ250 دولار بالجنيه المصري. جرب ان تقوم بنفس الأمر بالاطول مثل 250cm to meter فيعرض لك جوجل كم متر في 250 سنتيمتر و هكذا.

المواقع التي تشير لموقعك

تفيد بشكل اكبر اصحاب المواقع لتتعرف على المواقع التي تذكر موقعك عندها و تذكر رابط موقعك عندها و بحث جوجل يقدم اداة link: و هي تبحث في كل المواقع عن وجود رابط موقعك. فاذا ذهبت الى جوجل لتبحث عن المواقع التي تحمل رابطنا بداخله ستكتب link:3arrafni.com و ستجد العديد من المواقع التي تحمل رابط موقعنا بداخل مقالاتهم بأي شكل. اضافة جيدة عمومًا لتستطيع استعمالها.

اسرار بحث جوجل

جوجل تحمل العديد من الأسرار و كانت هذه ابرز الأسرار التي موجودة في جوجل و التي ستفيدك بشكل كبير في استعمال البحث و للوصول الى نتائج بحث مرضية لك و ملبية لرغبتك في البحث و لمعلوماتك التي تريدها بشكل عام. لذلك كل هذه الأسرار ليست سيئة نهائيًا. و ستساعدك بشكل كبير

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