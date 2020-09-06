تكنولوجيا: صورة توضح الإختلاف بين تصميم الإصدارات الثلاثة لسلسلة هواتف Mate 40

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث الصور المسربة التي نشرت على شبكة الإنترنت اليوم عن الإختلاف في تصميم الإصدارات الثلاثة من سلسلة هواتف Mate 40.

تعود الصور المسربة لحافظات هواتف Mate 40، حيث أوضحت الصورة إختلاف تصميم الجهة الخلفية لهاتف Mate 40 Lite، عن إصدار Mate 40، وأيضاً هاتف Mate 40 Pro.

ويتوافق تصميم وحدة الكاميرة الخلفية دائرية الشكل في كلٍ من هاتفي Mate 40، و Mate 40 Pro، بينما تأتي إعدادات الكاميرة في هاتف Mate 40 Lite بتصميم رأسي في الجانب الأيسر من الجهة الخلفية بنفس تصميم إعدادات الكاميرة في هاتف Honor 30 Lite.

وتحاكي الفتحة الدائرية لإعدادات الكاميرة في هاتف Mate 40 Pro تصميم وحدة الكاميرة الدائرية لهاتف Mate 30 Pro، حيث تأتي فتحة الكاميرة في هاتف Mate 40 Pro بحجم أكبر.

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ومن المقرر أن يأتي هاتفي Mate 40، وMate 40 Pro بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، بينما توضح فتحة الكاميرة الرأسية في حافظة Mate 40 Lite إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

أيضاً من المقرر أن تتميز الإصدارات الأعلى من سلسلة Mate 40 بتصميم منحني في الشاشة، بينما يأتي إصدار Lite بتصميم مسطح في الشاشة، لذا من المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بأكبر حجم في الشاشة بين الإصدارات الثلاثة.

يذكر أن التوقعات السابقة أشارت إلى أن هواوي تخطط للإعلان عن رقاقة معالج Kirin 9000 التي تدعم سلسلة هواتف Mate 40 في فعاليات IFA 2020، إلا أن العملاق الصيني لم تكشف رسمياً عن الرقاقة حتى الآن، كما أوضحت تسريبات نشرت على Weibo أن هواوي مستمرة في خططها لإطلاق الإصدارات الجديدة من هواتفها في السوق الأوروبي، رغم العقبات التي تواجهها الشركة نتيجة للحظر والقيود الأمريكية.

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