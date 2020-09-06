تكنولوجيا: أحدث التسريبات تؤكد على تصميم ثقب الشاشة في هاتف LG K52

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات المصورة لهاتف LG K52، والتي تكشف عن تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.

ينطلق قريباً إصدار جديد من هواتف LG المتوسطة من سلسلة K، والذي يأتي بعنوان LG K52، ولقد كشفت تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

ولقد جاءت التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عبر Evan Blass لتوضح موقع الكاميرة الأمامية في هاتف LG K52، حيث يأتي الهاتف بثقب في منتصف الشاشة، بينما تأتي الكاميرة الخلفية الرباعية في وحدة مستطيلة في الجهة الخلفية.

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أيضاً يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما تؤكد الصور المسربة على أن LG تقدم هاتف LG K52 باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأبيض والأزرق.

من جانب أخر رصد الهاتف في قاعدة بيانات GCF بنموذج رقم LM-K520EMW، كما تم إعتماد الهاتف في Wi-Fi Alliance، وFCC إستعداداً للإعلان الرسمي عن هذ الإصدار قريباً.

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