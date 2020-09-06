كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الاثنين، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، لطيف ليلا والرياح معتدلة، مع ظهور شبورة مائية صباحا وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.
وأضافت الأرصاد في بيان، أن الطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية لطيف ليلا والرياح معتدلة ،مع ظهور شبورة مائية صباحا.
ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل ليلا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، مع سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانا ويكون الطقس على محافظات الصعيد، شديد الحرارة نهارا ، معتدل ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين:
القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 24،
السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 30،
شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 26
جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 30.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار غزيرة ورعدية تضرب بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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