شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على مئات الأسماك الميتة بشاطئ ولاية مونتانا الأمريكية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بدأت تقارير الحوادث في نهاية أغسطس، حيث تم اكتشاف أكبر مجموعة على امتداد تسعة أميال، وتم جمع ما مجموعه 149 سمكة ميتة.

يمكن رصد مرض الكلى التكاثري عن طريق تضخم الكلى والطحال، إلى جانب شحوب الخياشيم، وكل ذلك يؤدي إلى إصابة الأسماك بفقر الدم.

ويعد السمك الأبيض الجبلي مخلوق فضي نحيف موجود في أنهار وجداول يلوستون، ويفضل البرك العميقة والمياه النظيفة النقية، ويلاحظ مسؤولو المتنزه أن هذه السمكة حساسة جدًا للتلوث.

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لاحظ علماء الأحياء الذين يحققون في الوفيات منذ ذلك الحين مئات أخرى عبر عدة مناطق من النهر التي يمتد 700 ميل عبر وايومنج ومونتانا ونورث داكوتا.

وبدأ رصد هذا العدد الأخير من الأسماك النافقة عندما اكتشف الفريق سبعة في يوم واحد على بعد حوالي تسعة أميال من موقع الوصول لصيد الأسماك في Springdale Bridge إلى موقع Gray Bear Fishing Access، المنبع من Big Timber، وفي اليوم التالي ، تم العثور على 149 سمكة بيضاء ميتة بين موقع الوصول لصيد الخنازير وموقع الوصول لصيد الأسماك في Springdale Bridge ، في اتجاه مجرى النهر في ليفينجستون.

ووقعت حادثة مماثلة في عام 2016 في المتنزه وأجبرت المسؤولين على إغلاق مسافة 183 ميلاً من نهر يلوستون، ومع ذلك، في هذا الوقت كان هناك الآلاف من الأسماك الميتة انجرفت على الشاطئ.

وجدير بالذكر أنه تم الإغلاق لوقف الصيد والتجديف وغيرها من الأنشطة لمنع انتشار الطفيلي، والذي قد يكون حلاً للمشكلة الحالية إذا استمر عدد القتلى في الارتفاع.