قبل تحميل الألعاب المجانية..انتبه لهذه الأمور

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 12 دقيقة

يندفع الناس بشكل عام للاستفادة من كل ما هو مجاني على شبكة الانترنت، والتي توفر الالاف بل ملايين التطبيقات المجانية لا سيما الألعاب التي تظهر كإعلانات متكررة، لكن لا يعتبر كل ما هو مجانس آمن لتحميله، إذ يمكن أن يكون التطبيق عد لسرقة داتا الهاتف، أو لسرقة البطاقة الائتمانية.

إليك 4 أشياء يجب الانتباه لها قبل تنزيل الألعاب المجانية:

1- عدم تنزيل الألعاب المجانية من المصادر غير الموثوقة:

تقدم العديد من منصات الألعاب، مثل: Steam و Origin و uPlay خيار بيع الألعاب مباشرة عبر مواقع الويب الخاصة بها؛ لتجنب دفع عمولات المبيعات لمتاجر التطبيقات، لذلك نجد أن مجرمي الإنترنت يحاولون استغلال هذا الأمر في إنشاء مواقع ويب للتصيد الاحتيالي مشابهة لمثل هذه المواقع، وتوفير الألعاب المجانية وإغراء اللاعبين لتنزيلها.

إليك 4 أشياء يجب الانتباه لها قبل تنزيل الألعاب المجانية:

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1- عدم تنزيل الألعاب المجانية من المصادر غير الموثوقة:

تقدم العديد من منصات الألعاب، مثل: Steam و Origin و uPlay خيار بيع الألعاب مباشرة عبر مواقع الويب الخاصة بها؛ لتجنب دفع عمولات المبيعات لمتاجر التطبيقات، لذلك نجد أن مجرمي الإنترنت يحاولون استغلال هذا الأمر في إنشاء مواقع ويب للتصيد الاحتيالي مشابهة لمثل هذه المواقع، وتوفير الألعاب المجانية وإغراء اللاعبين لتنزيلها.

3- اقرأ مراجعات وتقييمات اللاعبين الآخرين:

في عام 2018 وُجد أن مطوري لعبة Abstractism قد قاموا بتخطي تدابير الأمان الخاص بمنصة Steam بشكل سري، وإجراء عمليات تعدين العملات المشفرة باستخدام حواسيب المستخدمين الآخرين، وقد اكتشف اللاعبون هذا الأمر.

حيث لاحظوا أن اللعبة تستهلك الكثير من موارد أجهزتهم حتى قبل أن يكتشف مشرفو منصة الألعاب هذه العملية، من خلال التعليقات التي كتبها اللاعبون عند مراجعة اللعب، لذا قبل تنزيل الألعاب المجانية تأكد من قراءة المراجعات الخاصة باللعبة، فإذا وجدت الكثير من التعليقات السلبية فهذا يعني أن هناك شيئًا ما غير صحيح.

4- لا تقم بإيقاف تشغيل برنامج مكافحة الفيروسات في حاسوبك:

يقوم بعض اللاعبين بتعطيل برنامج مكافحة الفيروسات في أجهزتهم؛ لأنهم يعتقدون أن ذلك سيساعد في زيادة الأداء عند اللعب، ولكن في الواقع هذه فكرة سيئة، حيث تقوم تطبيقات مكافحة البرامج الضارة، مثل: Kaspersky Security Cloud باكتشاف مواقع الويب الاحتيالية أثتاء تحميلها في المتصفح، بالإضافة إلى فحص ملفات التثبيت، ومنع الأنشطة المشبوهة، وحماية بياناتك ومعلوماتك.