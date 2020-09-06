للمعلمين..هذه النصائح ستفيدكم لتسهيل عملية التدريس عن بُعد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - بعد أن درس الطلاب نصف عامهم الدراسي الماضي عن بعد، للتعويض عن الغياب الطويل الذي اضطروا عليه بسبب تفشي فيروس كورونا، كان هذا الأسلوب التعليمي المتجدد، ليس متوفرا لدى جميع الطلاب من الناحية التقنية، كما لم يكون المعلمين بمستوى عال من المرونة للتدريس عن بعد، ومع حلول العام الدراسي الجديد، والذي سينقسم بين حضور للمدرسة وتعليم عن بعد، هذه النصائح الذهبية ستفيد الكادر التعليمي لمرونة أكثر في التعليم.

تعرف على الأدوات التي ستستخدمها:

يمنحك تحديد الأدوات التي ستستخدمها لتقديم الفصول الدراسية عبر الإنترنت وتطبيقات الاختبارات والمراسلة أكبر قدر من المرونة، مثل: تطبيق مؤتمرات الفيديو Zoom، ومع ذلك، ربما تكون مؤسستك التعليمية قد اختارت لك مثل هذه الأدوات بالفعل، ولكن يجب عليك أن تتعرف على إمكانياتها وميزاتها بقدر الإمكان، من خلال قراءة الإرشادات الخاصة بهذه الأدوات وتعلم كيفية استخدامها.

فهم القواعد ومراجعتها مع طلابك:

من المحتمل أن يكون لدى مدرستك أو جامعتك إرشادات للخدمات والتطبيقات التي يجب على أعضاء هيئة التدريس والموظفين استخدامها، بالإضافة إلى تحديد الخدمات المحظورة التي يجب عدم استخدامها، مثل: سياسة حظر استخدام الحسابات الشخصية لأغراض العمل، أو قد تصر المؤسسة على أن يستخدم الجميع تطبيق مراسلة معين.

لذا يجب عليك أن تعرف كل تلك القواعد والمتطلبات، والاطلاع الدائم على قواعد استخدام المعدات التي تقدمها لك المؤسسة، بالإضافة إلى إبلاغ طلابك سابقًا بأي متطلبات وقيود تؤثر فيهم أثناء تقديم الدروس والتعلم عن بُعد.

حدد الأدوات التي تستخدمها:

قد تقدم لك المؤسسة التعليمية عددًا كبيرًا جدًا من التطبيقات والخدمات التي تُسهل عملية التعلم عن بُعد، ولكن هذا لا يعني أنه يجب عليك استخدامها جميعًا – ما لم تطلب مؤسستك منك ذلك – لذا يجب عليك اختيار الأدوات المناسبة لإجراء الفصول الدراسية للطلاب ولك أيضًا، والتأكد من أن جميع المشاركين في العملية التعليمية مرتاحون لاستخدامها.

قم بتعيين كلمة مرور فريدة لكل خدمة:

إذا تمكن شخص ما من اختراق كلمة مرورك لإحدى الخدمات التي تستخدمها فسيكون لديك مشكلة، كما ستتفاقم هذه المشكلة إذا كنت تستخدم كلمة المرور نفسها لجميع الخدمات والتطبيقات الأخرى، حيث إن اختراق حسابك في أي خدمة أو تطبيق سيسهل اختراق حساباتك في الخدمات والتطبيقات الأخرى.

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ومن أجل تجنب مثل هذه المواقف يجب عليك إعداد كلمة مرور فريدة لحساباتك في كل خدمة أو تطبيق تستخدمه، ويجب أن تكون جميع كلمات مرورك قوية وطويلة بما يكفي، ويمكنك استخدام تطبيقات إدارة كلمات المرور من أجل ذلك.

حماية حساباتك في التطبيقات والخدمات التعليمية:

انتبه جيدًا لحساباتك في الخدمات والتطبيقات التي تستخدمها للأغراض التعليمية، ويجب ألا تواجه أي مشاكل في الوصول إليها في أي لحظة، ويجب ألا يتمكن أي شخص آخر من تسجيل الدخول إليها.

حيث يمكن للمهاجم الذي يمكنه الوصول إلى حسابك الحصول على البيانات الشخصية للطلاب في الفصل، مما قد يؤدي إلى عواقب قانونية، وإذا كانت الخدمة التي تستخدمها تسمح بذلك فقم بتشغيل المصادقة الثنائية للجميع.

6- فهم كيفية التعرف على رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية:

تحظى المنصات التعليمية باهتمام مجرمي الإنترنت بشكل خاص، حيث يقومون بإنشاء مواقع ويب للتصيد الاحتيالي مشابهة لها، ويرسلون رسائل بريد إلكتروني تصيدية تهدف إلى استدراجك إلى مواقعهم المزيفة لسرقة بيانات حساباتك، لذلك، من المهم معرفة كيفية التمييز بين رسائل التصيد الاحتيالي والمراسلات الرسمية، والرسائل التي قد ترسلها الخدمات الشرعية.

7- حماية حاسوبك من الاختراق:

يجب عليك حماية كل جهاز تستخدمه في عملية التعلم عن بُعد، حيث يمكن لاختراق الحاسوب الخاص بالمعلم أن يؤثر كثيرًا في العملية التعليمية عبر الإنترنت، خاصة إذا أصيب الحاسوب ببرمجية فدية، لهذا السبب يجب عليك تثبيت تطبيق حماية موثوق به في حاسوبك وكل جهاز تستخدمه لإجراء الدروس التعليمية عبر الإنترنت.