تكنولوجيا: فيديو ترويجي يستعرض تصميم هاتف Xperia 5 II المرتقب من سوني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سوني للإعلان الرسمي عن هاتف Xperia 5 II في حدث يعقد في 17 من سبتمبر الجاري، ومن جديد يوضح مقطع فيديو تصميم هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

أكد مقطع الفيديو الترويجي على مواصفات Xperia 5 II التي كُشِف عنها في التسريبات التي نشرت حتى الآن، حيث تقدم سوني هذا الإصدار بمواصفات تدعم تجربة المستخدمين في الألعاب.

أيضاً يؤكد مقطع الفيديو الترويجي على أن هاتف Xperia 5 II سيدعم المستخدم بتجربة مميزة في مشاهدة محتوى الفيديو، أو الإستماع إلى الموسيقى، حيث يدعم الهاتف معدل تحديث 120Hz في الشاشة، مع معدل لمس بإستجابة 240Hz، أيضاً يضم الهاتف اثنان من المكبرات الصوتية ستريو في الجهة الأمامية.

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كما تقدم سوني هاتف Xperia 5 II بتحسينات في البرمجيات لتعزيز تجربة الألعاب، مع تحكم بكفاءة أعلى في الهاتف في تجربة الألعاب، كما يأتي الهاتف بمدخل 3.5مم للسماعات.

يذكر أن مقطع الفيديو لم يوضح تفاصيل الكاميرة في هاتف Xperia 5 II، إلا أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أكدت على أن الهاتف يدعم تسجيل فيديو بدقة 4k عند 120 إطار لكل ثانية، كما تدعم كاميرة الهاتف ميزة التركيز التلقائي السريع عند تصوير 20 إطار لكل ثاتية، ويدعم الهاتف أيضاً تحرير الفيديو في الوقت الفعلي على شاشة OLED مميزة للهاتف.

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