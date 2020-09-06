تكنولوجيا: Honor تستعد لإطلاق حاسب Honor Hunter المخصص للألعاب يوم 16 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت Honor يوم 16 من سبتمبر الجاري للإعلان الرسمي عن جهاز الحاسب المخصص للألعاب Honor Hunter، على أن يعقد حدث الشركة في الصين.

تستعد Honor لإطلاق أول إصدار للشركة من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب لاحقاً هذا الشهر، لتبدأ Honor المنافسة في سوق جديد خلال الفترة القادمة، كما تقدم الشركة أيضاً خلال الحدث اثنان من الساعات الذكية الجديدة.

شغل جهاز الحاسب المخصص للألعاب Honor Hunter بعض التسريبات خلال الفترة الماضية، كما كشفت الشركة عن الشعار المميز لخط إنتاجها من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب.

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أيضاً يكشف الإعلان التشويقي للحدث عن الإضاءة المميزة لجهاز Honor Hunter، حيث من المتوقع أن يأتي بإضاءة في لوحة المفاتيح، وأيضاً إضاءة جانبية لإطار الجهاز، أيضاً يظهر شعار العلامة التجارية بإضاءة في التصميم الخارجي للجهاز.

يذكر أن التسريبات تشير إلى أن الإصدارات الجديدة من الساعات الذكية التي تكشف عنها Honor خلال الحدث ستقتصر على السوق الصيني فقط في الوقت الحالي.

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