فيسبوك يمنع مريضا فرنسيا من بثّ ساعاته الأخيرة عبر صفحته

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2020 9:40 صباحًا

بعد أن تعهد بإنهاء حياته عبر البث المباشر على صفحته بالفيسبوك ، أعلنت إدارة موقع فيسبوك عن وقف خدمة البث المباشر عن فرنسي يعاني مرضا مستعصيا قرر نقل ساعاته الأخيرة في بث مباشر عبر منصة التواصل الاجتماعي.

ويعاني آلان كوك (57 عاما) مرضا نادرا للغاية يؤدي إلى التصاق جدران أوعيته الدموية، مما يتسبب في توقف أو قصور في تدفق الدم في الأنسجة أو الأعضاء.

وأعلن كوك في وقت سابق توقفه عن تناول الطعام والسوائل والأدوية، بعدما امتنع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إعطائه الإذن بالموت الرحيم.

وتوقع كوك أن يعيش أقل من أسبوع، مشيرا إلى أنه سينقل ساعاته الأخيرة مباشرة عبر صفحته على فيسبوك اعتبارا من صباح اليوم السبت.

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وأعلن فيسبوك اليوم أن أنظمته لا تسمح بنشر صور ومشاهد عن عمليات الانتحار، وقال ناطق باسم الموقع لوكالة الصحافة الفرنسية “رغم احترامنا قرار (كوك) الهادف إلى لفت الانتباه إلى مشكلته المعقدة، اتخذنا -بناء على نصيحة الخبراء- تدابير لمنع البث المباشر عبر حساب آلان..أنظمتنا لا تسمح لنا بعرض محاولات الانتحار”.

وحاول كوك السبت -قبل إعلان فيسبوك- أن ينشر مقطع فيديو آخر يشكو فيه من أن الشبكة حظرت البث المباشر للفيديو على صفحته حتى 8 سبتمبر/أيلول الجاري.

وكتب مخاطبا داعميه “الأمر يعود إليكم الآن”، قبل أن ينشر عنوان فيسبوك في فرنسا، داعيا متابعيه إلى أن يبعثوا رسائل للشركة احتجاجا على “أساليبها في منع حرية التعبير”.

وكتب كوك رسالة إلى قصر الإليزيه يطالب فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالسماح لطبيب بأن يصف له نوعا من الباربتيورات (أدوية مثبطة للجهاز العصبي)، لكي “يرحل بسلام”.

وردّ ماكرون في رسالة إلى كوك حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها، جاء فيها “لأنني لست فوق القانون، لا أستطيع تلبية طلبكم. لا يمكنني أن أطلب من أي كان تخطي إطارنا القانوني الحالي”.