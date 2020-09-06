تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن قدرة البطارية في هواتف سامسونج GALAXY S21 وGALAXY S21 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه التسريبات الآن للكشف عن الملامح الأولى من إصدارات العام المقبل من سلسلة GALAXY S21، حيث إستعرضت أحدث التسريبات قدرة البطارية لهاتفي GALAXY S21 وGALAXY S21 Plus.

قدمت العملاق الكوري خلال الفترة الماضية سلسلة هواتفها المميزة Galaxy Note 20، ومن جديد تستعد الشركة للجيل القادم من هواتف GALAXY S.

ولقد رصدت التسريبات الجديدة حول هواتف GALAXY S21 وGALAXY S21 Plus في قاعدة بيانات وكالة 3C الصينية، حيث تم تحديد المعلومات الخاصة بنموذجين من هواتف سامسونج للعام 2021 التي تم إعتمادها بالفعل في الوكالة.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف الذي يأتي بنموذج رقم SM-G996 وهو هاتف GALAXY S21 Plus سيضم بطارية بنموذج EB-BG996ABY والتي تتميز بقدرة 4660 mAh.

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من جانب أخر يأتي الإصدار الأخر بنموذج رقم SM-G991 وهو هاتف GALAXY S21 مع بطارية بنموذج رقم EB-BG991ABY وقدرة 3880 mAh.

ولقد أكدت التسريبات على أن البطاريات الخاصة بهواتف GALAXY S21 لم يتم إنتاجها عبر سامسونج، حيث تم إنتاج البطاريات عبر شركة صينية تعرف بشركة Ningde Amperex Technology، أيضاً من المتوقع أن ترتفع قدرة البطارية عند الإنتاج النهائي إلى قدرة 4500 mAh في هاتف GALAXY S21 Plus، و4000 mAh في هاتف GALAXY S21.

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