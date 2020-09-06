شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إيقاف تشغيل مقاطع الفيديو التلقائية على فيس بوك وتويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ويمكن أن تكون مقاطع الفيديو التي يتم تشغيلها تلقائيًا ضارة أيضًا، حيث تعرضك لمحتوى عنيف أو مسيء أو غير مرغوب فيه بطريقة أخرى ولا يجب عليك مشاهدته افتراضيًا، كما يمكن أن تستهلك باقة الإنترنت على هاتفك، لذلك وفقا لما ذكره موقع "The verge"، سواء كنت تريد فقط وضع حد للتشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي أو تبحث عن إصلاح أكثر شمولاً، فهناك بعض النصائح.



موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إذا كنت تستخدم فيس بوك على متصفحك، فيمكنك إيقاف تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا بهذه الطريقة:

• انتقل إلى القائمة المنسدلة أعلى يمين الصفحة.

• حدد "الإعدادات والخصوصية"> "الإعدادات".

• ابحث عن قائمة "مقاطع الفيديو" في القائمة اليمنى، ويوجد داخل هذا الخيار مفتاح تبديل حيث يمكنك إيقاف تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا.

لدى فيس بوك خيارات مماثلة متاحة لتطبيقات iOS و Android: استخدام تطبيق IOS • اضغط فوق زر القائمة في الجزء السفلي من الشاشة.

• بمجرد أن تكون هناك، اضغط على "الإعدادات والخصوصية"، ثم "الإعدادات".

• قم بالتمرير لأسفل حتى تجد "الوسائط وجهات الاتصال"، ثم اضغط على "مقاطع الفيديو والصور".

• أخيرًا بمجرد العثور على "التشغيل التلقائي"، يمكنك إيقاف تشغيل الميزة.

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استخدام تطبيق أندرويد استخدام تطبيق أندرويد • اضغط فوق زر القائمة في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة.

• بمجرد أن تكون هناك، مرر لأسفل وانقر على "الإعدادات والخصوصية"، ثم "الإعدادات".

• قم بالتمرير لأسفل حتى تجد "الوسائط وجهات الاتصال" واضغط عليها.

• اضغط على "التشغيل التلقائي" واضبطه على "عدم التشغيل التلقائي للفيديوهات".



موقع التواصل تويتر موقع التواصل تويتر • اضغط على "المزيد" في القائمة اليمنى ، ثم اضغط على "الإعدادات والخصوصية".

• حدد "استخدام البيانات".

• اضغط فوق إعداد "التشغيل التلقائي". يمكنك بعد ذلك إيقاف تشغيل التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو في خلاصتك.





استخدام تطبيقات IOS وأندرويد• اضغط فوق صورة الملف الشخصي في الجزء العلوي من شاشة هاتفك.

• حدد "الإعدادات والخصوصية" في القائمة.

• انتقل إلى "استخدام البيانات"، واضغط على "تشغيل الفيديو تلقائيًا" واضبطه على "أبدًا".