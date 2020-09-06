شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل وجوجل تزيلان لعبة بابجى من متاجر التطبيقات فى الهند.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظرت الحكومة الهندية مؤخرًا 118 تطبيقًا للهواتف الذكية الصينية والتي تضمنت أيضًا لعبة PUBG الشهيرة، حيث تدعي الحكومة أن هذه التطبيقات كانت "منخرطة في أنشطة تمس سيادة وسلامة الهند، والدفاع عن الهند، وأمن الدولة والنظام العام"، والآن بعد الحظر قام كل من جوجل وأبل بإزالة اللعبة من متجر Google Play ومتجر Apple App هناك.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقامت كل من جوجل وأبل بإزالة ألعاب PUBG Mobile وPUBG Mobile Lite من المتاجر، وكانت كلتا اللعبتين متاحتين للتنزيل حتى مساء الخميس، ومع ذلك، تمت إزالة الألعاب الآن ولن يتمكن أي شخص من تنزيلها بعد الآن.

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وبصرف النظر عن PUBG، حظرت الحكومة الهندية أيضًا 26 لعبة أخرى تشمل Cyber ​​Hunter وCyber ​​Hunter Lite وKnives Out-No rules، وSuper Mecha Champions وLifeAfter وDawn of Isles وLudo World-Ludo Superstar والمزيد.

ومن المتوقع أن تتم إزالة هذه الألعاب من Play Store وApp Store على التوالي، وبالنسبة للأشخاص الذين قاموا بالفعل بتثبيت أي من هذه الألعاب، فستتوقف عن العمل تلقائيًا، كما ورد أن شركة الإنترنت الصينية العملاقة Tecent شهدت انخفاضًا بنسبة 2 ٪ في تداول أسهمها في بورصة هونج كونج بعد حظر الهند على PUBG.

وأغلقت أسهم Tencent عند ما يزيد قليلاً عن 69 دولارًا للسهم يوم الخميس، بانخفاض حوالي 2 ٪ من حوالي 71 دولارًا في اليوم السابق، ويرتبط الانخفاض في أسعار الأسهم بكون الهند أكبر سوق لـ PUBG من حيث قاعدة المستخدمين، فيما لا تعد الهند سوقًا ذات إيرادات عالية للعبة، لكن القاعدة الكبيرة من المستخدمين هنا تعد ميزة للعبة ومستثمريها.